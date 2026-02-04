Eurobarometru: Frica de război și atacuri cibernetice alimentează sprijinul pentru o Uniune Europeană mai puternică

Rezultatele arată un nivel ridicat de îngrijorare legat de securitate, costul vieții și instabilitatea geopolitică, dar și un sprijin solid pentru consolidarea rolului Uniunii Europene pe scena internațională.
Conform sondajului Eurobarometru, problemele de securitate domină îngrijorările europenilor. Conflictele aflate în desfășurare în vecinătatea Uniunii Europene sunt menționate de 72% dintre respondenți, urmate de terorism (67%), atacuri cibernetice lansate de state din afara UE (66%), dezastre naturale agravate de schimbările climatice (66%) și migrația necontrolată (65%).
În același timp, riscurile informaționale sunt percepute ca o amenințare majoră: dezinformarea (69%), discursul instigator la ură (68%), conținuturile false generate de inteligența artificială (68%) și protecția insuficientă a datelor (68%) se află în topul temerilor exprimate.
Datele Eurobarometru arată un sprijin covârșitor pentru unitatea Uniunii Europene. Nu mai puțin de 89% dintre europeni consideră că statele membre trebuie să fie mai unite pentru a face față amenințărilor globale, iar 86% cer ca UE să aibă o voce mai puternică la nivel internațional. Totodată, 73% dintre respondenți susțin alocarea unor resurse suplimentare pentru consolidarea capacității de reacție a Uniunii.
Cetățenii consideră că UE ar trebui să se concentreze prioritar pe securitate și apărare (40%), competitivitate economică și industrială (32%) și independență energetică (29%). Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că „Europa este cel mai puternic scut al nostru”.
Pe plan intern, costul vieții rămâne principala preocupare a europenilor, fiind indicat de 41% dintre respondenți. Economia și crearea de locuri de muncă se află pe locul al doilea (35%), în creștere față de sondajele anterioare. Deși majoritatea se așteaptă la un nivel de trai stabil în următorii cinci ani, 28% anticipează o deteriorare, în special în statele mai vulnerabile economic.
În pofida îngrijorărilor, sprijinul pentru apartenența la Uniunea Europeană rămâne solid. 62% dintre cetățeni consideră că apartenența țării lor la UE este un lucru pozitiv, iar tinerii cu vârste între 15 și 30 de ani se remarcă printr-un nivel ridicat de susținere pentru unitate, resurse sporite și influență internațională a UE.
Sondajul Eurobarometru a fost realizat în perioada 6–30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 26.453 de respondenți din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.