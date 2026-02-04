Prima pagină » Știri externe » Eurobarometru: Frica de război și atacuri cibernetice alimentează sprijinul pentru o Uniune Europeană mai puternică

Majoritatea europenilor cer o Uniune Europeană mai unită și mai puternică în fața amenințărilor globale, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru publicat de Parlamentul European.
04 feb. 2026, 10:32, Politic

Rezultatele arată un nivel ridicat de îngrijorare legat de securitate, costul vieții și instabilitatea geopolitică, dar și un sprijin solid pentru consolidarea rolului Uniunii Europene pe scena internațională.

Eurobarometru: securitatea, principala preocupare a europenilor

Conform sondajului Eurobarometru, problemele de securitate domină îngrijorările europenilor. Conflictele aflate în desfășurare în vecinătatea Uniunii Europene sunt menționate de 72% dintre respondenți, urmate de terorism (67%), atacuri cibernetice lansate de state din afara UE (66%), dezastre naturale agravate de schimbările climatice (66%) și migrația necontrolată (65%).

În același timp, riscurile informaționale sunt percepute ca o amenințare majoră: dezinformarea (69%), discursul instigator la ură (68%), conținuturile false generate de inteligența artificială (68%) și protecția insuficientă a datelor (68%) se află în topul temerilor exprimate.

Apel clar pentru o Uniune Europeană mai unită

Datele Eurobarometru arată un sprijin covârșitor pentru unitatea Uniunii Europene. Nu mai puțin de 89% dintre europeni consideră că statele membre trebuie să fie mai unite pentru a face față amenințărilor globale, iar 86% cer ca UE să aibă o voce mai puternică la nivel internațional. Totodată, 73% dintre respondenți susțin alocarea unor resurse suplimentare pentru consolidarea capacității de reacție a Uniunii.

Cetățenii consideră că UE ar trebui să se concentreze prioritar pe securitate și apărare (40%), competitivitate economică și industrială (32%) și independență energetică (29%). Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că „Europa este cel mai puternic scut al nostru”.

Pe plan intern, costul vieții rămâne principala preocupare a europenilor, fiind indicat de 41% dintre respondenți. Economia și crearea de locuri de muncă se află pe locul al doilea (35%), în creștere față de sondajele anterioare. Deși majoritatea se așteaptă la un nivel de trai stabil în următorii cinci ani, 28% anticipează o deteriorare, în special în statele mai vulnerabile economic.

Sprijin în creștere pentru apartenența la UE

În pofida îngrijorărilor, sprijinul pentru apartenența la Uniunea Europeană rămâne solid. 62% dintre cetățeni consideră că apartenența țării lor la UE este un lucru pozitiv, iar tinerii cu vârste între 15 și 30 de ani se remarcă printr-un nivel ridicat de susținere pentru unitate, resurse sporite și influență internațională a UE.

Sondajul Eurobarometru a fost realizat în perioada 6–30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 26.453 de respondenți din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

