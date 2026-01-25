Merz convoacă liderii statelor de la Marea Nordului pentru a discuta securitatea și cooperarea europeană

Cancelarul german Friedrich Merz va avea luni o întâlnire cu liderii țărilor europene riverane Mării Nordului, într-un summit despre economie și energie.

Cu toate acestea, subiectul principal va fi securitatea, ca urmare a disputei cu președintele american Donald Trump privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, informează EFE.

La summitul de la Hamburg sunt invitați lideri și miniștri ai energiei din Belgia, Danemarca, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia și, pentru prima dată, din Islanda și NATO, alături de Comisia Europeană. Deocamdată, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer nu au confirmat participarea, dar se așteaptă ca miniștrii lor să fie prezenți.

Merz a declarat joi, la Bruxelles, că „securitatea Mării Nordului, succesul economic și strategia portuară” vor fi principalele subiecte, în contextul în care este necesară „creșterea rezilienței Uniunii Europene”, mai ales privind „competitivitatea și apărarea”.

„Trebuie să ne concentrăm asupra tuturor zonelor din NATO, inclusiv asupra nordului”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

El a făcut aceste declarații după reuniunea extraordinară a șefilor de stat și de guvern din UE, convocată ca răspuns la amenințările președintelui Donald Trump.

„În nordul Europei trăim vremuri foarte dificile din punct de vedere al securității; cea mai evidentă provocare este Rusia, dar acum există dificultatea suplimentară că nu ne putem baza pe SUA, o țară care, în anumite privințe, a început să se comporte ca un rival”, a explicat Marcel Dirsus, expert la Institutul pentru Politica de Securitate din Kiel.

Friedrich Merz a declarat că europenii trebuie să investească mai mult în capacități militare pentru a se asigura ca au o protecție mai bună în fața oricărui atac.

„Acum alocăm cu toții mai mulți bani (apărării). Știm, din păcate, că trebuie să facem acest lucru dacă vrem să ne apărăm”, a spus el.

Cancelarul german, împreună cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și omologul său belgian Bart De Wever, vor susține o conferință de presă după summit.

Întâlnirea are loc concomitent cu reuniunea miniștrilor energiei din țările participante.

La momentul anunțului, scopul principal era dezvoltarea energiei eoliene offshore, infrastructura pe bază de hidrogen și proiectele transfrontaliere.

„Summitul Mării Nordului trebuia să abordeze probleme precum energia eoliană offshore, dar acum a căpătat o dimensiune geopolitică, deoarece episodul Groenlanda demonstrează că există o dependență. Europenii depind de Statele Unite pentru securitate. Și acum există riscul unei dependențe sporite în chestiuni energetice, cu promisiuni de achiziții de gaze naturale lichefiate din SUA”, a explicat Rafael Loss, expert ECFR.