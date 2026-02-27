Friedrich Merz, presat să deschidă o anchetă privind posibilele legături germane cu Epstein

Chiar dacă dezvăluirile recente nu au afectat în mod direct viața politică berlineză, liderii opoziției susțin că o anchetă transparentă este esențială pentru refacerea încrederii populației. Totodată ar ajuta și la eliminarea vulnerabilităților de securitate, arată Politico.

Poziția Verzilor: „Executivul trebuie să se implice”

Irene Mihalic și Konstantin von Notz, liderii grupului parlamentar al ecologiștilor, au criticat lipsa unei reacții ferme din partea guvernului. Ei au atenționat că alte state europene au demarat deja verificări legate de rețeaua Epstein.

„Este profund deranjant faptul că alte națiuni europene demarează acțiuni pentru clarificări, în timp ce executivul german a rămas până acum în mare parte pasiv”, au transmis cei doi într-o declarație comună.

Formațiunea verde solicită și implicarea serviciilor secrete interne pentru a verifica dacă există conexiuni care ar putea genera vulnerabilități sau riscuri de șantaj la adresa oficialilor europeni.

Replica guvernamentală: „Instituțiile abilitate se ocupă de acest dosar”

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al cabinetului Merz, a declarat recent că „mandatele de investigare sunt responsabilitatea autorităților competente”. A mai precizat că guvernul federal nu are „nimic de adăugat” în acest moment.

Ministerul de Interne de la Berlin a indicat, într-un răspuns parlamentar consultat de presa internațională, că analizează în prezent informațiile legate de dosarul Epstein. A mai adăugat că nu dorește să comenteze public măsurile serviciilor de securitate.

Verzii argumentează că absența unei anchete deschise alimentează speculațiile extremiste. Mai ales narativele antisemite, care s-au intensificat online după publicarea recentă a unor documente din SUA.

Teorii conspiraționiste și securitatea națională

O cercetare efectuată de Democ, o organizație cu sediul în Berlin, evidențiază o creștere susținută a conținutului extremist și conspiraționist pe rețelele sociale, inclusiv în Germania.

Deocamdată, nu s-au descoperit probe care să lege în mod direct politicieni germani de Epstein. Totuși numele unor instituții financiare, inclusiv Deutsche Bank, au apărut în faimoasele documente. Instituția bancară a recunoscut anterior că l-a avut pe Epstein client și a transmis că „regretă profund” relația comercială respectivă.

Subiectul urmează să fie dezbătut într-o ședință plenară inițiată de Verzi. Opoziția susține că o anchetă transparentă ar demonstra că Germania tratează cu seriozitate implicațiile de securitate și protecția victimelor.