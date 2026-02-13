Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul iranian lansează o comisie de de anchetă în urma valului de proteste de la începutul anului

Guvernul din Iran a anunțat constituirea unei comisii de anchetă la peste o lună de la izbucnirea valului de proteste masive de la începutul anului, declanșate de nivelul de trai și transformate ulterior într-o mișcare anti-regim.
Guvernul iranian lansează o comisie de de anchetă în urma valului de proteste de la începutul anului
13 feb. 2026, 11:28, Știri externe

Autoritățile de la Teheran au anunțat vineri înființarea unei comisii de anchetă pentru a investiga circumstanțele protestelor violente care au zguduit țara în ultimele luni și care s-au soldat cu mii de victime, relatează Le Figaro. 

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, a afirmat: „O comisie de anchetă a fost formată din reprezentanți ai instituțiilor relevante și colectează în prezent documente și mărturii”. 

 Mohajerani nu a precizat dacă organismul va analiza exclusiv revendicările economice care au declanșat protestele sau dacă ancheta va urmări și situația victimelor și a modului în care forțele de securitate au intervenit.

Manifestațiile au început la sfârșitul lunii decembrie din cauza nivelului precar de trai, urmând să escaladeze în demonstrații împotriva regimului islamic. 

ONG-ul HRANA (Human Rights Activists News Agency) susține că 7.005 persoane au fost ucise în timpul protestelor și acuză forțele de securitate că ar fi vizat în mod deliberat demonstranții, însă cifrele prezentate de Teheran arată că peste 3.000 de persoane și-au pierdut viața, în special membri ai forțelor de securitate sau civili uciși de „teroriști” care ar fi acționat în numele Israelului și al Statelor Unite. 

Despre represaliile autorităților, președintele Massoud Pezeshkian a susținut: „Ne pare rău că astfel de evenimente nefericite au avut loc. Am format echipe pentru a investiga cauzele”.

