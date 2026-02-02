Erfan Soltani, condamnat la moarte în urma protestelor din Iran, a fost eliberat pe cauțiune

Erfan Soltani, un iranian în vârstă de 26 de ani, a fost arestat luna trecută în timpul protestelor de mare amploare din țară. El fusese reținut pe 10 ianuarie la domiciliul său din Fardis, un oraș situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Teheran, și acuzat de „adunare și conspirație împotriva securității interne a țării”, precum și de „activități de propagandă” împotriva regimului.

La scurt timp după arestarea acestuia, Departamentul de Stat al SUA anunța că autoritățile iraniene intenționau să-l execute pe Soltani. Cu toate acestea, justiția iraniană a respins aceste informații ca fiind „știri fabricate”, potrivit postului public de televiziune IRIB.

Sâmbătă, însă, Soltani a fost eliberat pe cauțiune, potrivit Hengaw, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Norvegia, relatează CNN.

Based on information received by Hengaw, Erfan Soltani, a 26-year-old man from Fardis, Karaj, was detained during protests following the night of Thursday, January 8, 2026. His family was subsequently threatened with the imposition of a death sentence against him. He was… pic.twitter.com/J2nCbtJIFF — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) February 1, 2026

Anterior, în timpul manifestațiilor din Iran, președintele american Donald Trump a avertizat că va lua „măsuri foarte dure” dacă regimul de la Teheran va executa vreun protestatar. În replică, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, avertiza că orice acțiune a lui Trump împotriva națiunii sale va duce la război, potrivit Sky News.

Cazul lui Soltani a devenit foarte mediatizat la nivel internațional în timpul protestelor masive care au zguduit Iranul luna trecută. Forțele de securitate iraniene au răspuns cu o represiune brutală.

În urma manifestațiilor, peste 6.400 de protestatari au fost uciși și alți peste 1.000 au fost arestați, potrivit rapoartelor recente ale Agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA).