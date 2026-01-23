Consiliul ONU pentru Drepturile Omului se reunește de urgență privind reprimarea protestelor din Iran

Sesiunea de urgență a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a fost convocată la solicitarea a cel puțin 50 de state, care au cerut analizarea rapoartelor privind represiune protestelor din Iran, notează Reuters.

De asemenea, se solicită lansarea unei anchete privind represiune actualelor proteste, izbucnite la finalul lunii decembrie, în vederea unor posibile proceduri juridice viitoare.

„Amploarea crimelor este fără precedent. Încercăm să pregătim terenul pentru justiție tranzițională în Iran, pentru momentul Nürnberg al țării, dacă acesta se va întâmpla”, a declarat Payam Akhavan, fost procuror ONU de origine irano canadiană, care urmează să ia cuvântul în cadrul sesiunii.

Pe agenda Consiliului se află și o propunere de extindere cu doi ani a mandatului mecanismului de investigație al ONU, creat în 2022 după valul anterior de proteste provocat de moartea Mashei Amini.

Autoritățile iraniene resping acuzațiile și susțin că violențele au fost provocate de „teroriști și huligani”, sprijiniți de opozanți aflați în exil și de adversari externi ai Iranului, precum SUA și Israel.

„Sesiunea transmite un mesaj puternic autorităților iraniene, acela că comunitatea internațională le monitorizează îndeaproape acțiunile și nu va tolera suprimarea vocilor disidente”, a declarat Azadeh Pourzand, purtătoarea de cuvânt a Impact Iran, o coaliție formată din 19 ONG-uri.