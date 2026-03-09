„Am făcut o mică excursie pentru că am simțit că trebuie să o facem ca să scăpăm de vreun rău. Cred că veți vedea că va fi o excursie pe termen scurt. Pe termen scurt. Pe termen scurt!”, a spus Trump în deschiderea conferinței republicane.

„Lumea ne respectă acum mai mult decât ne-a respectat vreodată. Împreună cu partenerii noștri israelieni, zdrobim inamicul într-o demonstrație copleșitoare de îndemânare tehnică și forță militară.

Capacitatea Iranului în materie de drone și rachete este complet demolată. Marina lor a dispărut. Totul zace pe fundul oceanului – 46 de nave. Vă vine să credeți?

De fapt, m-am supărat puțin pe oamenii noștri. Am spus: „Ce navă de calitate era aceea? Era de cea mai bună calitate?” Am întrebat: „De ce nu am capturat pur și simplu nava? O vom folosi. De ce am scufundat-o?”

A spus că e mai distractiv să o scufundăm. Asta au spus și ei. Le place mai mult să le scufunde. Spun că e mai sigur să le scufunde. Cred că probabil e adevărat”, a povestit Trump.

Liderul american a vorbit și despre asasinarea lui Qassem Soleimani în primul său mandat.

„Liderii lor teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea. Gândiți-vă – au avut lideri, iar acum au dispărut.

Am avut lideri noi în locul lor. Și acum nimeni nu are nicio idee cine sunt oamenii care vor fi conducătorii țării.

Nu vom ceda până când inamicul nu va fi învins total și decisiv.

Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient.

Mergem mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală, care va pune capăt odată pentru totdeauna acestui pericol de lungă durată.

Statele Unite ale Americii sunt cea mai mare și mai excepțională națiune din istoria omenirii și nu vom mai fi amenințați de teroriști malefici și nebuni”, a spus Trump.

„Se va termina destul de repede”

Iranul trebuia să fie o țară mare și puternică. I-am învins complet. Și știi, nu știu când strigă „unchiule”, dar ar fi trebuit să strige acum două zile, nu? Dar nu le-a mai rămas nimic. (…) Dacă nu am fi făcut acel atac B-2, Israelul ar fi fost șters de pe pământ. (…) Într-o săptămână, urmau să ne atace 100%. Erau pregătiți. (…) Se va termina destul de repede”, a mai spus Trump.