Surse: Trump se gândește să reducă prețul global al petrolului. Ce plan are

Președintele american Donald Trump intenționează să exploreze în curând o serie de opțiuni care vizează reducerea prețurilor globale ale petrolului, care au crescut brusc pe fondul conflictului militar cu Iranul, relatează Reuters , citând surse.

Administrația prezidențială americană este îngrijorată că o creștere a prețurilor petrolului peste 100 de dolari pe baril va avea un impact negativ asupra companiilor și consumatorilor americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, la finalul cărora republicanii speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Printre măsurile discutate de Casa Albă se numără:

eliberarea comună de petrol din rezervele strategice de către țările G7;

restricții asupra exporturilor din Statele Unite;

intervenția pe piețele futures ale petrolului;

eliminarea anumitor taxe federale și ridicarea temporară a restricțiilor prevăzute de Legea Jones, care impun transportul intern de combustibil numai pe nave sub pavilion american.

Casa Albă a declarat că Trump și echipa sa au un „plan robust” pentru stabilizarea piețelor energetice. Un purtător de cuvânt al administrației a subliniat că vor fi luate în considerare toate opțiunile rezonabile și că coordonarea cu agențiile relevante este în curs de desfășurare.

Cu toate acestea, analiștii se îndoiesc de eficacitatea măsurilor propuse atâta timp cât acțiunile militare blochează transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, care reprezintă o cincime din cererea globală de petrol.

După începerea atacurilor americane și israeliene pe 28 februarie, prețurile au ajuns pentru scurt timp la 119 dolari pe baril.

Au loc întâlniri pe această temă cu înalți oficiali, inclusiv cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și cu consilierul principal Stephen Miller. Încercările de a organiza o escortă navală pentru petrolierele din strâmtoare nu au dus încă la restabilirea traficului maritim.

Președintele Trump tocmai a anunțat că va susține în această seară o conferință de presă.

Într-o serie de discuții cu televiziunile americane, președintele SUA, Donald Trump, a spus că este „prea devreme să vorbim despre” confiscarea petrolului Iranului de către SUA, dar a remarcat că „cu siguranță oamenii au vorbit despre asta”.

El a făcut referire la Venezuela, spunând: „Uitați-vă la Venezuela… oamenii s-au gândit la asta”.

Despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Trump a spus că iranienii „au făcut o mare greșeală” că l-au ales și „nu știe dacă va dura”.

În ceea ce privește creșterea bruscă a prețului petrolului, Donald Trump a afirmat:

„Am un plan pentru toate, înțelegeți? Am un plan pentru toate. Veți fi foarte mulțumiți”.