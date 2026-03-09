Cum promovează Donald Trump și Pete Hegseth războiul cu Iranul în rândul americanilor

„Aceasta nu a fost niciodată o luptă corectă și nu este o luptă corectă. Noi îi lovim în timp ce sunt la pământ”.

Bravada lui Hegseth a fost urmată de videoclipuri postate pe rețelele sociale de către Casa Albă, care combinau imagini reale din conflict cu ceea ce par a fi clipuri din jocuri video, potrivit ABC.

Un alt videoclip, intitulat „Justiția în stil american”, combina imagini militare americane cu fragmente din filme precum Gladiator și Top Gun Maverick.

Administrația Trump urmărește să proiecteze o imagine de forță, a unei armate incredibil de puternice, care deține controlul și este destinată succesului.

Dar există semne că poporul american – inclusiv unii dintre susținătorii președintelui – sunt sceptici că războiul este în interesul țării.

Iar criticii susțin că mesajele transmise atât de Casa Albă, cât și de Pentagon subminează misiunea.

„Să faci totul pentru glorificarea morții și distrugerii… este sub demnitatea oricărui oficial american”, a spus Rachel VanLandingham, locotenent-colonel în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, care este acum profesor de drept la Southwestern Law School din Los Angeles. „Mă face să mă îndoiesc de competența conducerii noastre care conduce acest război”.

O sarcină dificilă pentru un public obosit de război

O parte din provocarea lui Trump de a-și vinde acțiunile publicului american provine din criticile sale anterioare la adresa implicării SUA în războaie îndelungate în străinătate și din promisiunea sa de a nu începe noi conflicte.

„Trump a menționat de mai multe ori «pace prin forță»”, a declarat recent pentru ABC unul dintre susținătorii săi, Nick Alverson, în vârstă de 25 de ani.

„Și, pentru mine personal, nu mi se pare foarte pașnic să particip la ceva care, aș spune, nu ne privește, să pun în pericol viețile americanilor”.

Unele dintre cele mai proeminente figuri din cadrul mișcării Make America Great Again (MAGA) a președintelui sunt, de asemenea, critice față de decizia de a intra în război.

Fostul prezentator al Fox News, Tucker Carlson, a descris-o ca fiind „absolut dezgustătoare și malefică”, în timp ce o altă fostă prezentatoare a Fox, Megyn Kelly, a susținut că Trump nu a oferit o justificare adecvată.

„A fi susținător al lui Trump sau a face parte din MAGA nu înseamnă că trebuie să accepți fără întrebări un alt război în Orientul Mijlociu”, a spus ea în podcastul său.

Domnul Trump a ripostat, insistând că baza sa de susținători „iubește ceea ce fac – fiecare aspect al acestuia”.

Sondajele de opinie sugerează că majoritatea alegătorilor republicani sunt în favoarea acțiunii președintelui.

Domnul Trump a fost susținut de partidul său din Capitol Hill, aproape toți republicanii din Congres votând împotriva unei inițiative de a încerca să oprească conflictul.

Ce arată sondajele

Însă un sondaj Reuters realizat în rândul alegătorilor de toate orientările politice a arătat că doar 27% dintre respondenți aprobă războiul, în timp ce 43% dintre respondenți îl dezaprobă și 30% nu sunt siguri.

„Nu există un efect de mobilizare în jurul steagului”, a scris fostul consilier prezidențial republican și strateg politic Karl Rove, referindu-se la creșterea temporară a sprijinului politic pentru lideri în timpul conflictelor anterioare.

Însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că domnul Trump crede că americanii îl susțin.

„[Iranul] este un regim terorist rebel care amenință Statele Unite, aliații noștri și poporul nostru de 47 de ani. Poporul american este suficient de inteligent pentru a ști acest lucru și a fost, de asemenea, suficient de inteligent pentru a-l asculta pe președinte însuși”, a declarat Leavitt.

Un lider combativ în Pete Hegseth

Americanii care îl ascultă pe Trump ar putea fi confuzi din cauza mesajelor contradictorii venite din partea președintelui și a echipei sale cu privire la motivele operațiunii și obiectivele sale finale.

Dar un lucru pe care comandantul suprem l-a clarificat de la început a fost riscul ca aceasta să ducă la pierderea de vieți omenești americane.

Numărul americanilor uciși în război va avea probabil o influență decisivă asupra nivelului de sprijin public pentru conflict.

„Este posibil să avem victime. Asta se întâmplă adesea în război”, a spus Trump într-un mesaj preînregistrat difuzat la scurt timp după începerea atacurilor.

Șase membri ai armatei americane au fost uciși într-un atac cu drone în Kuweit a doua zi.

Hegseth i-a descris ca fiind „șase dintre cei mai buni ai noștri”, adăugând că SUA „îi vor răzbuna, fără îndoială”. Dar el a continuat să se plângă de acoperirea mediatică, sugerând că s-a acordat prea multă atenție morților.

„Înțeleg, presa vrea doar să-l facă pe președinte să arate rău. Dar încercați, măcar o dată, să raportați realitatea”.

El a criticat, de asemenea, ceea ce a numit războaiele „proaste, motivate politic” din trecut, susținând că acest conflict nu va avea „reguli de angajare stupide”. Este genul de retorică care i-a alarmat pe critici.