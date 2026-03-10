Cutremur cu magnitudinea 6,1 în largul Italiei

Cutremur înregistrat la ora 00:03, epicentrul fiind localizat în zona maritimă dintre Napoli și insula Capri. Adâncimea a fost estimată la peste 400 de kilometri. Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe GFZ a raportat magnitudinea de 6,1 și o adâncime de 377 de kilometri. Il Messaggero a consemnat o magnitudine de 5,9, cu epicentrul la aproximativ 414 kilometri adâncime.

Localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost Anacapri, la 8 kilometri, și municipalitatea Capri, la 10 kilometri distanță.

Cutremur: De ce nu au fost raportate daune

Adâncimea mare a cutremurului a atenuat semnificativ efectele la suprafață. Cu cât hipocentrul este mai adânc, cu atât unda seismică se extinde mai larg, dar cu intensitate mai redusă la sol.

Nicio daună semnificativă asupra persoanelor sau structurilor nu a fost raportată până la această oră. Seismul a fost resimțit pe coasta din Campania, dar și în orașe îndepărtate.

Numeroși utilizatori de rețele sociale au raportat că au simțit cutremurul în Roma și Milano. Percepția unui seism la distanță mare depinde atât de adâncimea hipocentrului, cât și de tipul terenului din zona afectată.