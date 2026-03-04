Cutremurul din 1977, la aproape 50 de ani. Noaptea care a schimbat definitiv România

Cutremurul a ucis peste 1.500 de oameni, a distrus cartiere întregi și a modificat ireversibil arhitectura, legislația și mentalitatea unei țări întregi.

Pentru generațiile care l-au trăit, a fost o traumă colectivă. Pentru cele care au urmat, a devenit un reper istoric și un avertisment permanent.

4 martie 1977, ora 21:22. 56 de secunde care au paralizat o țară

Seismul s-a produs la ora 21:22, având o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 de secunde. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, cunoscută pentru cutremurele adânci, cu impact major asupra sudului și estului Europei.

Mișcarea seismică a fost resimțită violent în aproape toată România, dar și în Bulgaria, Iugoslavia și Republica Moldova, însă efectele cele mai grave s-au concentrat în marile orașe.

Centrul Capitalei s-a prăbușit

Cele mai dramatice scene au fost înregistrate în București, unde numeroase clădiri construite în perioada interbelică s-au prăbușit complet. În doar câteva secunde, bulevarde centrale au devenit mormane de moloz.

Blocurile Continental, Scala, Nestor, Dunărea sau Casata au devenit simboluri ale dezastrului. Mii de oameni au rămas prinși sub dărâmături, iar operațiunile de salvare s-au desfășurat în condiții extrem de dificile, fără tehnologia și logistica existente astăzi.

Martorii vorbesc despre o liniște apăsătoare după primele secunde, urmată de țipete, praf dens și întuneric.

Bilanțul tragediei: mii de vieți pierdute

Potrivit bilanțului oficial 1570 de persoane și-au pierdut viața, peste 11300 au fost rănite iar aproximativ 35000 de locuințe au fost distruse sau grav avariate

Majoritatea victimelor au fost înregistrate în București, însă orașe precum Zimnicea, Ploiești, Craiova sau Alexandria au suferit, la rândul lor, pagube considerabile.

Printre cei care și-au pierdut viața s-au numărat personalități ale culturii române, fapt care a accentuat impactul emoțional al tragediei asupra societății.

România în plin comunism. Reacția autorităților

În momentul producerii seismului, România era condusă de Nicolae Ceaușescu, aflat într-o vizită oficială în Africa. Revenirea sa de urgență în țară a fost prezentată ca un moment de mobilizare națională.

Autoritățile au instituit rapid măsuri de intervenție, armata a fost implicată în salvarea supraviețuitorilor, iar propaganda oficială a încercat să transmită ideea de control și ordine, în ciuda haosului din teren.

În anii care au urmat, cutremurul a devenit pretextul pentru ample programe de reconstrucție, dar și pentru demolări masive, care au dus la dispariția unor zone istorice importante ale Capitalei.

Cutremurul din 1977 a reprezentat un punct de cotitură pentru ingineria civilă din România. Au fost introduse norme antiseismice mult mai stricte, s-au revizuit standardele de proiectare și s-a pus accent pe cercetarea comportamentului clădirilor la seism.

Totuși, mare parte din fondul construit anterior anului 1977 a rămas vulnerabil. Astăzi, la aproape 50 de ani distanță, mii de clădiri din marile orașe sunt încadrate în clase de risc seismic ridicat.

Lecțiile cutremurului din 1977, actuale și astăzi

Specialiștii avertizează constant că un cutremur major în zona Vrancea este inevitabil. Diferența dintre o tragedie și un dezastru controlabil ține de consolidarea clădirilor vechi, educația populației și capacitatea de intervenție a autorităților.

La aproape jumătate de secol de la acea noapte, cutremurul din 1977 rămâne nu doar cea mai mare tragedie seismică a României moderne, ci și un avertisment care nu și-a pierdut actualitatea.