Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport

Una din trei femei din UE a fost victima violenței în timpul vieții, potrivit unui sondaj publicat marți de Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Sexe (EIGE), potrivit Le Figaro.

„Aproape 30% dintre femei au fost victime ale umilinței, amenințărilor sau unui comportament dominator din partea unui partener” și aproape una din zece a fost „rănită de partenerul ei”, a detaliat FRA într-un comunicat de presă, 17,2% dintre acestea „fiind victima violenței sexuale” .

„8,5% dintre femei declară că au fost victima hărțuirii cibernetice” și „10,2% au fost monitorizate sau urmărite online de către partenerul lor”, a adăugat agenția, cu sediul la Viena, Austria, care se confruntă cu o creștere a violenței online. Între timp, EIGE are sediul la Vilnius, Lituania.

Studiul indică faptul că doar 6,1% dintre victimele abuzului din partea partenerului și 11,3% dintre cele agresate de o persoană care nu este partenerul raportează abuzul la poliție. Rușinea, frica, autoînvinovățirea și neîncrederea în autorități explică în mare măsură această tăcere.

„Atunci când abuzurile sunt normalizate sau ignorate, acest lucru reflectă eșecuri sistemice. Statele au obligația de a preveni, proteja și garanta accesul la justiție”, a subliniat Sirpa Rautio, directoarea FRA, citată în comunicatul de presă.

Al doilea raport

Acest raport este al doilea privind violența împotriva femeilor, în urma unui studiu publicat în 2014. În unele țări în care au fost colectate date, respondenții s-au putut autoidentifica drept femei, ceea ce înseamnă că femeilor transgender li s-a permis să participe. Sondajul a fost realizat în comun de Eurostat, FRA și EIGE, pe baza a peste 114.000 de interviuri cu femei cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, efectuate între septembrie 2020 și martie 2024.

De la prima investigație, UE a ratificat Convenția de la Istanbul, însă cinci state membre — Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Lituania și Slovacia — nu au făcut-o. Convenția de la Istanbul, care a intrat în vigoare în 2014, este un instrument juridic dedicat combaterii violenței împotriva femeilor.