Călin Georgescu dezminte: Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a dezmințit informația privitoare la implicarea sa într-un proiect politic. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic, a transmis Georgescu marți seara pe Facebook.
03 mart. 2026, 20:48, Politic

Călin Georgescu a scris un mesaj pe rețeaua de socializare.

„În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături cu diverse partide politice sau aș fi înființat un partid. Aceste informații sunt false. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic”, a scris Georgescu.

El a mai transmis că nu intenționează să coordoneze un partid politic.

„Orice grup sau formațiune care declară că mă susține o face în nume propriu și nu există niciun angajament sau coordonare din partea mea. Responsabilitatea mea rămâne, înainte de orice, față de români. Partidul meu este poporul român”, precizat Călin Georgescu.

Partidul „România Românilor” a primit luni personalitate juridică, după ce Tribunalul București a admis cererea de înregistrare și a dispus înscrierea formațiunii în Registrul Partidelor Politice.

Potrivit unor informații, Călin Georgescu a fost indicat drept lider spiritual al noii formațiuni. Printre fondatori sunt foștii edili din București, Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 și Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1.

