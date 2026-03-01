Prima pagină » Social » MApN, după atacurile din Iran: România nu este amenințată militar. Vigilența a fost crescută

Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite că nu există o amenințare militară la adresa teritoriului României. Precizarea vine pe fondul escaladării situației de securitate din Iran.
Sursă foto: MApN
Andreea Tobias
01 mart. 2026, 17:27, Social

Armata are permanent în serviciu forțe care supraveghează spațiul aerian, naval, terestru, informațional și cyber. Militarii și specialiștii civili sunt în serviciu 24/7.

MApN a ajustat postura militară și a dispus măsuri de creștere a vigilenței. Sistemele care completează forțele de reacție imediată au fost pregătite.

Facilitatea navală americană de la Deveselu, integrată în sistemul NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor din afara zonei Euro-Atlantice.

România se coordonează permanent cu aliații pe toate palierele, potrivit MApN.

Mesajul complet al MApN

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național.

Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție.

Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată.

Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele”.

