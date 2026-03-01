Haos în transportul aerian din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Mii de zboruri din întreaga lume, anulate

UPDATE

Într-un mesaj de doar 2 minute și 29 de secunde, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a adresat în urmă cu câteva minute națiunii iraniene și a spus că va distruge „bazele și capacitățile dușmanilor”.

„Îi vom duce pe dușmanii noștri la disperare distrugându-le bazele și capacitățile. Trebuie să fim uniți în fața planurilor dușmanilor”, a spus Pezeshkian.

Președintele Iranului promite răzbunare și anunță că atacă bazele „dușmanilor” din Orient.

Prețurile gazelor ar putea crește cu 25% din cauza operațiunii SUA și Israelului împotriva Iranului, raportează Financial Times.

Întreruperea navigației internaționale în Strâmtoarea Ormuz va afecta livrările de gaz natural lichefiat din țările Orientului Mijlociu. Qatar și Emiratele Arabe Unite folosesc această rută pentru a transporta 20% din volumul mondial de GNL în Asia și Europa.

Experții au avertizat că prețurile la gaze vor crește cu cel puțin 25%, deoarece perturbările din Strâmtoarea Ormuz vor afecta transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu.

Qatarul și Emiratele Arabe Unite furnizează aproximativ o cincime din piața mondială de GNL, trimițându-l prin strâmtoare către Asia și Europa.

Însă transportul maritim prin strâmtoare a încetinit aproape până la stagnare, iar Israelul a închis două zăcăminte de gaze naturale.

Contractul european de referință TTF e așteptat să crească cu cel puțin 25%

Tom Marzec-Manser, director pentru gaze europene și GNL la Wood Mackenzie, a declarat că se așteaptă ca contractul european de referință TTF să crească cu cel puțin 25% la deschiderea pieței, luni, la ora 7:00.

Traficul aerian global a fost grav afectat de situația din Iran, potrivit Financial Times. Aproximativ 6000 de zboruri sunt sub semnul întrebării și circa 2700 au fost deja anulate.

Zeci de mii de călători sunt blocați în diferite aeroporturi

Aeroporturile din Dubai, unde este cel mai aglomerat terminal din lume, și Doha au rămas închise, în timp ce companiile aeriene din Orientul Mijlociu și-au anulat aproape toate zborurile duminică.

Rachete și drone iraniene au vizat sâmbătă și duminică dimineața aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi, Kuwait City și Manama din Bahrain, provocând pagube instalațiilor terminalelor. O persoană a murit și șapte au fost rănite în atacul asupra Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi.

Spațiul aerian din Qatar, Iran și Irak a rămas închis duminică, alte aeronave evitând complet regiunea.

Qatar Airways, care operează din Doha, a anunțat că „va relua operațiunile odată ce Autoritatea Aviației Civile din Qatar va anunța redeschiderea în siguranță a spațiului aerian qatarez”.

Emirates, care operează din Dubai, a anunțat că a suspendat toate zborurile până luni, la ora locală 15:00. Pasagerii „pot rezerva un alt zbor către destinația dorită în termen de până la 20 de zile de la data inițială a călătoriei”, a precizat compania.

Companiile aeriene internaționale au anulat duminică zborurile către regiune

Companiile aeriene internaționale, precum British Airways și Air France, au anulat duminică zborurile către regiune. Aproape 2.000 de zboruri au fost anulate sâmbătă, potrivit grupului de date Cirium. Aproximativ 4.000 de zboruri erau programate pentru duminică, a precizat grupul, dintre care peste 700 fuseseră anulate până sâmbătă noaptea.

Centrele aeroportuare din Orientul Mijlociu reprezintă o arteră importantă. Milioane de pasageri care călătoresc între Asia, Europa și America folosesc aeroporturile pentru zboruri de legătură. În plus, chiar dacă spațiul aerian se va redeschide, efectele haosului vor dispărea doar după câteva zile.