Șeful unei cunoscute companii aeriene critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor: „O nebunie”

Directorul executiv al companiei easyJet a criticat propunerea UE de a oferi pasagerilor, în mod gratuit, bagaje de mână suplimentare în timpul zborurilor, potrivit Express. Modificările vor crește tarifele și vor cauza întârzieri pentru călătorii din întreaga Europă, a avertizat directorul Kenton Jarvis. El a criticat planurile, numindu-le o „idee nebunească” și pe politicienii care nu înțeleg cum funcționează avioanele.

Săptămâna trecută, Parlamentul European a susținut proiectul de a permite pasagerilor un bagaj gratuit sub scaun, plus o valiză de mână cu o greutate de până la 7 kg. Valiza ar fi mai mare decât cele permise în prezent sub formă de bagaje de mână gratuite la numeroase companii aeriene. Propunerea vizează companiile aeriene cu sediul în UE, dar și zborurilor către sau dinspre aeroporturile din UE.

Bagajele nu încap în avion

Jarvis a declarat că aeronavele nu au suficient spațiu pentru ca toată lumea să poată transporta la bord o valiză de cabină. Practic, avioanele pot găzdui bagaje de cabină doar pentru aproximativ 65% dintre pasageri.

Zborurile pe distanțe scurte în Europa sunt de obicei operate de aeronave cu fuselaj îngust, cu un singur culoar. Aceste avioane au, în general, între 150 și 200 de pasageri, ceea ce înseamnă că doar maximum 130 de oameni pot avea la bord o valiză de cabină. Valizele suplimentare ar trebui să fie plasate în cală, ceea ce implică adesea o taxă, în special la companiile aeriene low-cost.

„Aceasta era principala cauză a îmbarcării cu întârzieri pe vremuri”, a spus Javis, avertizând că schimbările ar duce călătoriile aeriene „înapoi în timp”.

Bagajele gratuite ar scumpi biletele de avion

De asemenea, el a spus că, dacă bagajele de cabină gratuite ar deveni obligatorii, tarifele ar crește și ele pentru toată lumea. Taxele pentru bagaje reprezintă în prezent o mare parte din veniturile auxiliare ale easyJet. În 2025, compania a încasat 2,5 miliarde de lire sterline din taxele pentru bagaje.

„Acești bani ar trebui să fie transferați în prețurile biletelor. Pur și simplu nu pot explica cât de stupid ar fi, este o legislație europeană nebunească”, a precizat Jarvis.

Ourania Georgoutsakou, directorul general al Airlines For Europe, a criticat propunerea.

„Piața aeriană din Europa este construită pe alegere. Impunerea unui bagaj obligatoriu îi privează pe pasageri de această alegere și îi obligă pe pasageri să plătească pentru servicii pe care nu le doresc sau de care nu au nevoie. Ce urmează? Floricele de porumb și băuturi obligatorii ca parte a biletului de cinema? Parlamentul European ar trebui să permită călătorilor să decidă ce servicii doresc, pentru ce servicii plătesc și, important, ce servicii nu doresc”, a transmis directorul celei mai mari asociații de companii aeriene din Europa.