Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit RO-Alert

Un atac cu drone s-a produs duminică asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Tulcenii au primit mesaj RO-Alert.
Sursa foto: AP Photo/Vadim Ghirda
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 10:11, Social

Un atac cu drone a vizat porturile ucrainene de la Dunăre. Potrivit MApN, „duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.”

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01.21. Starea de alertă a încetat la ora 01.40. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, a mai transmis MApN.

De la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României, a precizat ministerul român.

