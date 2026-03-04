Prima pagină » Politic » Război în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului

Război în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului

PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că blochează adoptarea bugetului de stat. A inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor, susține PSD. Social democrații se vor reuni pentru a stabili dacă votează bugetul.
Război în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
04 mart. 2026, 15:35, Politic

Reprezentanții PSD transmit, prin intermediul unui comunicat de presă, că „prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.”

Social democrații mai susțin că „în mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.”

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, este opinia PSD.

Conform comunicatului, unul dintre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan este „subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.”

Următoarele două puncte evidențiate sunt „tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și confiscarea la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.”

La final, PSD sugerează că ar putea să respingă în parlament adoptarea bugetului.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, scrie în finalul anunțului PSD.

Citește și

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor