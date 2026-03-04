Război în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe Bolojan că blochează adoptarea bugetului

Reprezentanții PSD transmit, prin intermediul unui comunicat de presă, că „prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.”

Social democrații mai susțin că „în mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.”

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, este opinia PSD.

Conform comunicatului, unul dintre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan este „subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.”

Următoarele două puncte evidențiate sunt „tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și confiscarea la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.”

La final, PSD sugerează că ar putea să respingă în parlament adoptarea bugetului.

„În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”, scrie în finalul anunțului PSD.