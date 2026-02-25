Mandelson acuză poliția că l-a arestat pe baza unor acuzații „nefondate” că ar fi intenționat să fugă din țară

Avocații lui Peter Mandelson au criticat decizia poliției britanice de a-l aresta sub suspiciunea de abuz în serviciu la începutul acestei săptămâni. Ei susțin că polițiștii l-au arestat în urma unei sugestii „nefondate” că Mandelson ar fi intenționat să plece în străinătate, relatează The Guardian.

Mandelson ar fi urmat să fie interogat luna viitoare. Luni, însă, poliția metropolitană a fost informată că fostul ambasador britanic în SUA se pregătea să părăsească Marea Britanie, motiv pentru care l-a reținut pe acesta.

„Peter Mandelson a fost arestat ieri, în ciuda acordului cu poliția că va participa la un interogatoriu luna viitoare, în mod voluntar.

Arestarea a fost determinată de o sugestie nefondată că intenționa să părăsească țara și să se stabilească definitiv în străinătate. Nu există absolut niciun adevăr în această sugestie. Am solicitat poliției metropolitane dovezile pe care se bazează arestarea. Prioritatea absolută a lui Peter Mandelson este să coopereze cu ancheta poliției, așa cum a făcut-o pe tot parcursul acestui proces, și să-și dovedească nevinovăția”, au anunțat avocații săi, potrivit Sky News.

Marți dimineață, Mandelson a fost eliberat pe cauțiune.

Peter Mandelson a fost ambasadorul Marii Britanii în SUA, iar în septembrie 2025 a fost demis din funcție după ce au apărut informații privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.