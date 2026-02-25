Trump despre tarife: Nu va fi necesară nicio acțiune din partea Congresului

Trump nu a repetat atacurile furioase de vineri la adresa Curții Supreme a SUA pentru anularea tarifelor sale globale. În schimb, s-a concentrat pe afirmația că are încă o influență semnificativă asupra altor autorități tarifare, potrivit CNN.

În primul rând, el a susținut voluntar că Congresul nu ar trebui să se obosească să-și codifice tarifele în lege. „Nu va fi necesară nicio acțiune din partea Congresului”, a spus Trump.

Este clar că tarifele îi fac chiar și pe mulți republicani să se simtă inconfortabil și pare puțin probabil ca Congresul să poată adopta orice oricum, comentează CNN. Dar, având în vedere că autoritățile sale tarifare sunt încă incerte, faptul că Trump nu a cerut Congresului să adopte ceva ce are șanse mai mari de a trece de procesul legal era ceva de văzut. (La urma urmei, Constituția îi conferă Congresului puterea de a tarifa.)

Trump a făcut o predicție în privința tarifelor

Asta sugerează că Trump nu a ținut cont de apelul judecătorului Neil Gorsuch ca guvernul american să înceapă să includă mai multe legi. Președintele a făcut și o predicție importantă.

„Cred că tarifele plătite de țările străine vor înlocui, ca și în trecut, substanțial sistemul modern de impozitare a veniturilor, luând o povară financiară uriașă de pe umerii oamenilor pe care îi iubesc”, a spus el.

Într-adevăr, la începutul istoriei americane, tarifele vamale au fost forma predominantă de impozitare.