Val de recrutări în armata canadiană după amenințările lui Trump

Conform Politico, Ministrul Apărării, David McGuinty, a declarat la Ottawa că instabilitatea globală și contextul geopolitic au determinat o creștere vizibilă a înrolărilor în Forțele Armate Canadiene.

„Cererile de înscriere au sporit deoarece canadienii doresc să servească. Ei sunt profund dedicați proiectului «Canada» și vor să garanteze că țara rămâne sigură și suverană”, a afirmat oficialul.

Conform datelor prezentate, recrutările au urcat cu 13% în ultimele opt luni. Se întâmplă într-o perioadă în care armata se confrunta anterior cu un deficit de circa 15.000 de militari față de necesarul total de 71.500 de efective.

Contextul tensiunilor cu Washingtonul

Guvernul Mark Carney a anunțat investiții de miliarde de dolari în apărare. A facut-o după ce Donald Trump a criticat Canada pentru finanțarea insuficientă a NATO și a lansat amenințări economice. Președintele american a sugerat inclusiv anexarea țării ca „al 51-lea stat”.

Canada va atinge în lunile următoare ținta de 2% din PIB pentru apărare. Ea și-a propus până în 2035 obiectivul de 5% din PIB, noul standard promovat în cadrul NATO.

Ottawa a lansat o nouă Strategie Industrială de Apărare. Aceasta este concepută să creeze 125.000 de locuri de muncă și să scadă dependența de echipamentele militare americane, în cadrul politicii „Buy Canadian”.

Planurile includ achiziționarea a 12 submarine convenționale, a zeci de avioane de luptă și a unor nave militare noi, cu accent pe securizarea Arcticii canadiene.

Pentru a atrage și menține personalul, guvernul a aprobat o majorare salarială de 20% pentru militari. De asemenea a anunțat construcția a 7.500 de noi unități locative în bazele militare. Ar fi cea mai mare investiție în locuințe militare de la al Doilea Război Mondial încoace.

„Când au stabilitate acasă, sunt mai bine pregătiți să facă față provocărilor de securitate actuale și viitoare”, a spus McGuinty.

Prioritate pentru Arctica și infrastructura strategică

Guvernul canadian pregătește investiții de 2,67 miliarde de dolari canadieni pentru centre operaționale în nordul îndepărtat, într-un efort de a consolida prezența militară în Arctica – o regiune considerată vulnerabilă.

Strategia face parte din planul mai larg al executivului de a stimula economia prin proiecte majore de infrastructură, cu utilizare duală civilă și militară.