Echipa feminină de hochei a SUA, campioană olimpică, refuză invitația lui Trump la Casa Albă

Echipa feminină de hochei pe gheață a Statelor Unite ale Americii, campioană olimpică la Milano Cortina a anunțat că nu va participa la discursul despre starea Uniunii, la Casa Albă, după invitația președintelui Donald Trump.
23 feb. 2026, 23:01, Sport

„Suntem profund recunoscători pentru invitația adresată echipei noastre de hochei feminin, campioană olimpică, și apreciem în mod deosebit recunoașterea performanțelor lor extraordinare. Din cauza programului încărcat și a angajamentelor academice și profesionale deja stabilite după Jocuri, sportivele nu pot participa”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, forul național american de hochei pe gheață, potrivit NBC.

Reprezentantul USA Hockey a adăugat că jucătoarele „au fost onorate să fie incluse și sunt recunoscătoare pentru apreciere”.

Echipa feminină a SUA a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, învingând Canada în finala desfășurată joi.

Echipa masculină a SUA a obținut de asemenea aurul, tot în fața Canadei, duminică.

Trump a invitat inițial echipa masculină, duminică, după victoria în prelungiri a SUA. Despre echipa feminină, Trump a adăugat că „trebuia să le invităm, altfel cred că aș fi fost pus sub acuzare!”.

