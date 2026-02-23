Echipa feminină de hochei a SUA, campioană olimpică, refuză invitația lui Trump la Casa Albă

„Suntem profund recunoscători pentru invitația adresată echipei noastre de hochei feminin, campioană olimpică, și apreciem în mod deosebit recunoașterea performanțelor lor extraordinare. Din cauza programului încărcat și a angajamentelor academice și profesionale deja stabilite după Jocuri, sportivele nu pot participa”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, forul național american de hochei pe gheață, potrivit NBC.

Reprezentantul USA Hockey a adăugat că jucătoarele „au fost onorate să fie incluse și sunt recunoscătoare pentru apreciere”.

Echipa feminină a SUA a câștigat aurul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, învingând Canada în finala desfășurată joi.

Echipa masculină a SUA a obținut de asemenea aurul, tot în fața Canadei, duminică.

Trump a invitat inițial echipa masculină, duminică, după victoria în prelungiri a SUA. Despre echipa feminină, Trump a adăugat că „trebuia să le invităm, altfel cred că aș fi fost pus sub acuzare!”.