Universitatea Craiova se desprinde în fruntea clasamentului în Superliga, după etapa a 28-a

Universitatea Craiova, Dinamo București și, după etapa a 28-a, Rapid București sunt deja calificate în play-off. Rapid și-a asigurat prezența în play-off, după succesul din derbiul cu Dinamo, scor 2-1.

Craiova a bifat al 16-lea succes din campionat, învingând cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia. A fost al treilea succes din patru partide pentru echipa olteană.

Dinamo a ratat șansa de a rămâne aproape de echipa olteană, înregistrând primul eșec după șase partide consecutive fără înfrângere în campionat.

Rezultatele complete ale etapei a 28-a:

FCSB – Metaloglobus București 4-1

Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt 2-1

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

FC Argeș Pitești – Farul Constanța 1-0

Rapid București – Dinamo București 2-1

CFR Cluj – Petrolul Ploiești 2-1

FC Botoșani – FC Universitatea Cluj 1-3

Oțelul Galați – UTA Arad 2-2

Programul etapei a 29-a:

27.02, 17:00 – FC Hermannstadt – FC Botoșani

27.02, 20:00 – FC Universitatea Cluj – Oțelul Galați

28.02, 15:00 – Universitatea Craiova – Metaloglobus București

28.02, 20:00 – Farul Constanța – CFR Cluj

01.03, 15:45 – Petrolul Ploiești – Csikszereda Miercurea Ciuc

01.03, 18:00 – Dinamo București – FC Argeș Pitești

01.03, 21:00 – UTA Arad – FCSB

02.03, 19:30 – Unirea Slobozia – Rapid București

Clasamentul din Superliga, după etapa a 28-a

1. Universitatea Craiova – 56 p, golaveraj 50-25

2. Dinamo București – 52 p, 42-25

3. Rapid București – 52 p, 44-28

4. U Cluj – 48 p, 41-26

5. CFR Cluj – 47 p, 45-39

6. FC Argeș – 46 p, 36-28

7. FCSB – 43 p, 43-35

8. FC Botoșani – 42 p, 36-25

9. UTA Arad – 42 p, 35-38

10. Oțelul Galați – 41 p, 39-26

11. Farul Constanța – 37 p, 38-34

12. Petrolul Ploiești – 28 p, 22-30

13. Csikszereda M. Ciuc – 28 p, 28-57

14. Unirea Slobozia – 24 p, 26-44

15. FC Hermannstadt – 17 p, 24-49

16. Metaloglobus București – 11 p, 22-62