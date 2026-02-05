Superliga. Universitatea Craiova rămâne lider după etapa a 25-a. FCSB se apropie de play-off

Universitatea Craiova se menține pe prima poziție după ce a învins, joi, Oțelul Galați, cu scorul de 1-0, pe teren propriu.
A fost a 14-a vicorie a echipei din Bănie în actualul sezon.
Pe locul secund se află Rapid București, care a obținut o victorie clară în deplasare, 3-0 cu FC Hermannstadt. Podiumul este completat de Dinamo București, care s-a impus pe terenul Farului Constanța, scor 3-2.
CFR Cluj, una dintre formațiile în formă ale campionatului, a urcat pe locul 7, după cinci victorii consecutive.
FCSB, învingătoare joi seară, cu FC Botoșani, se apropie la doar două puncte de ultima poziție de play-off.
FCSB – FC Botoșani 2–1
Universitatea Craiova – Oțelul Galați 1–0
Farul Constanța – Dinamo București 2–3
UTA Arad – CFR Cluj 0–1
Metaloglobus București – Csikszereda M. Ciuc 0–1
FC Hermannstadt – Rapid București 0–3
„U” Cluj – FC Argeș 3–1
Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia 1–0
1. Universitatea Craiova – 49 puncte (golaveraj 45–24)
2. Rapid București – 48 p (40–23)
3. Dinamo București – 48 p (39–22)
4. „U” Cluj – 42 p (32–21)
5. FC Argeș – 40 p (31–25)
6. FC Botoșani – 39 p (31–20)
7. CFR Cluj – 38 p (39–36)
8. UTA Arad – 38 p (31–33)
9. Oțelul Galați – 37 p (35–20)
10. FCSB – 37 p (35–32)
11. Farul Constanța – 34 p (34–30)
12. Petrolul Ploiești – 24 p (18–26)
13. Csikszereda Miercurea Ciuc – 22 p (23–52)
14. Unirea Slobozia – 21 p (24–39)
15. FC Hermannstadt – 17 p (22–43)
16. Metaloglobus București – 11 p (21–54)