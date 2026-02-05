Superliga. Universitatea Craiova rămâne lider după etapa a 25-a. FCSB se apropie de play-off

Universitatea Craiova se menține pe prima poziție după ce a învins, joi, Oțelul Galați, cu scorul de 1-0, pe teren propriu.

A fost a 14-a vicorie a echipei din Bănie în actualul sezon.

Pe locul secund se află Rapid București, care a obținut o victorie clară în deplasare, 3-0 cu FC Hermannstadt. Podiumul este completat de Dinamo București, care s-a impus pe terenul Farului Constanța, scor 3-2.

CFR Cluj, una dintre formațiile în formă ale campionatului, a urcat pe locul 7, după cinci victorii consecutive.

FCSB, învingătoare joi seară, cu FC Botoșani, se apropie la doar două puncte de ultima poziție de play-off.

Rezultatele etapei a 25-a

FCSB – FC Botoșani 2–1

Universitatea Craiova – Oțelul Galați 1–0

Farul Constanța – Dinamo București 2–3

UTA Arad – CFR Cluj 0–1

Metaloglobus București – Csikszereda M. Ciuc 0–1

FC Hermannstadt – Rapid București 0–3

„U” Cluj – FC Argeș 3–1

Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia 1–0

Clasamentul din Superliga de fotbal după 25 de etape:

1. Universitatea Craiova – 49 puncte (golaveraj 45–24)

2. Rapid București – 48 p (40–23)

3. Dinamo București – 48 p (39–22)

4. „U” Cluj – 42 p (32–21)

5. FC Argeș – 40 p (31–25)

6. FC Botoșani – 39 p (31–20)

7. CFR Cluj – 38 p (39–36)

8. UTA Arad – 38 p (31–33)

9. Oțelul Galați – 37 p (35–20)

10. FCSB – 37 p (35–32)

11. Farul Constanța – 34 p (34–30)

12. Petrolul Ploiești – 24 p (18–26)

13. Csikszereda Miercurea Ciuc – 22 p (23–52)

14. Unirea Slobozia – 21 p (24–39)

15. FC Hermannstadt – 17 p (22–43)

16. Metaloglobus București – 11 p (21–54)