UTA Arad anunță transferul atacantului de 21 de ani, David Ciubăncan, de la CFR Cluj

Înalt de 1,97 metri, Ciubăncan va deveni o variantă eligibilă de jucător „under 21” pentru antrenorul UTA, Adrian Mihalcea.

Atacantul a ajuns la CFR Cluj în 2023, fiind transferat de la Politehnica Iași, după șase luni petrecute sub formă de împrumut la echipa secundă a „feroviarilor”.

În sezoanele precedente, Ciubăncan a fost împrumutat la Șoimii Lipova, CSM Deva și Minaur Baia Mare, acumulând experiență la nivel de seniori. La Lipova, în Liga a 3-a, a reușit să marcheze 8 goluri într-un sezon.

Debutul oficial pentru prima echipă a CFR-ului a venit în iulie 2025. Antrenorul Dan Petrescu l-a trimis atunci pe teren în finalul meciului cu FCSB, din Supercupa României. CFR a pierdut acel meci, cu 1-2.

A fost, de altfel, singura sa apariție la nivelul primei echipe a actualei vicecampioane.

CFR Cluj păstrează 50% din drepturile economice ale jucătorului, potrivit clubului clujean. Asta înseamnă că formația din Gruia va încasa jumătate dintr-un eventual transfer viitor.

De menționat că CFR Cluj a renunțat în această iarnă la opt jucători.

Revenirea lui David Ciubăncan la UTA are și o încărcătură simbolică.

Atacantul este fiul lui Marius Ciubăncan, fost jucător emblematic al „Bătrânei Doamne”, care a contribuit la promovarea din 2002 în Liga 1, sub comanda regretatului Ionuț Popa.

În prezent, Marius Ciubăncan activează ca antrenor în cadrul academiei UTA.