CFR Cluj domină echipa ideală a etapei a 23-a din Superligă. Daniel Pancu, desemnat antrenorul rundei

CFR Cluj a surclasat, pe Arena Națională, pe campioana en-titre FCSB, scor 4-1. Rezultatul este relevat și echipa ideală a etapei.

Universitatea Craiova, liderul la zi al campionatului, are doi jucători în echipa etapei.

Echipa etapei a 23-a din Superliga de fotbal, potrivit LPF:

Portar

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – Revenit la CFR, a fost titularizat și a făcut un meci mare, cu șase intervenții, dintre care trei supersave-uri.

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A fost activ pe toată durata meciului. A făcut excelent ambele faze de joc.

Leo Bolgado (FC Rapid) – A intrat la startul reprizei secunde și a marcat golul care le-a adus giuleștenilor o victorie mare în lupta pentru atingerea obiectivului.

Matei Ilie (CFR 1907 Cluj) – A avut o evoluție consistentă. Și-a trecut în cont a treia pasă decisivă din ediția în curs.

Raul Opruț (Dinamo) – A reușit prima dublă din carieră în SuperLigă. Foarte bun și jocul defensiv.

Mijlocași

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A marcat de două ori, unul dintre goluri fiind printre cele mai frumoase din 2026.

Victor Dican (Farul Constanța) – A marcat golul care o menține pe Farul cu șanse pentru o calificare în play-off.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – Golul conducătorului de joc al craiovenilor a deschis drumul oltenilor spre a 13-a victorie din ediția curentă.

Atacanți

Adrian Păun (CFR 1907 Cluj) – Al treilea meci consecutiv în care punctează ofensiv. A contribuit la succesul ,,vișiniilor” clujeni cu două pase decisive.

Alibek Aliev (CFR 1907 Cluj) – A înscris în premieră pentru clujeni. A fost un pericol permanent pentru apărarea adversă.

Robert Moldoveanu (FC Argeș) – A marcat direct din lovitură liberă. A fost al patrulea său gol reușit în acest sezon.

Antrenorul etapei

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Ardelenii s-au impus categoric pe terenul deținătoarei titlului și au reintrat în lupta pentru play-off.