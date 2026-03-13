UTA Arad învinge Hermannstadt cu 3-2 în prima etapă a play-out-ului

UTA a deschis scorul în minutul 2 printr-un autogol. Ionuț Stoica a încercat să degajeze mingea, dar a șutat în colegul său Tiberiu Căpușă, iar balonul a ricoșat în poartă.

UTA și-a majorat avantajul în minutul 6, prin Alexandru Benga.

FC Hermannstadt a avut șansa de a reveni imediat după pauză, însă Neguț a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 47.

UTA s-a desprins la 3-0 în minutul 52, prin golul marcat de Alin Roman.

Sibienii au redus din diferență în minutul 59.

În prelungiri, FC Hermannstadt a mai marcat o dată, prin Sergiu Buș.

În urma acestui rezultat, UTA Arad urcă pe locul 7 în clasamentul play-out-ului, cu 25 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt rămâne pe penultima poziție, cu 12 puncte.

Echipele de start:

UTA: Gorcea – Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Mino, Van Durmen – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman;

Rezerve: Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai;

Antrenor: Adrian Mihalcea.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Jair, Zargary, Florescu – Neguț, A. Chițu, Politic;

Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu;

Antrenor: Dorinel Munteanu (suspendat).