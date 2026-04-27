Metaloglobus remizează cu Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei 6 din play-out-ul din Superliga

Oaspeții au deschis scorul în minutul 27, prin Cristian Ponde, care a finalizat cu piciorul drept dintr-o poziție ideală. Golul a venit după o pasă decisivă a lui Patrick Dulcea, în urma unui contraatac Metaloglobus.

Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 82.

Moses Abbey a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Florin Purece.

Slobozia a ratat să majoreze scorul în minutul 40. Șutul din careu al lui Bărbuț a fost respins de portar.

Partida a fost una echilibrată, cu Metaloglobus ușor superioară la posesie și mai activă în jumătatea adversă.

În urma rezultatului, Metaloglobus, care ocupă ultima poziție, se află la nouă puncte în urma echipelor FC Hermannstadt și Unirea Slobozia.

Astfel, cu trei etape rămase de disputat, încă nu a ieșit total din calcule pentru retrogradarea directă.

Clasment, play-out:

7. FCSB – 36 puncte

8. UTA Arad – 32 puncte

9. FC Botoșani – 31 puncte

10. Oțelul Galați – 28 puncte

11. Csikszereda M. Ciuc – 27 puncte

12. Farul Constanța – 24 puncte

13. Petrolul Ploiești – 23 puncte

14. FC Hermannstadt – 20 puncte

15. Unirea Slobozia – 20 puncte

16. Metaloglobus București – 11 puncte