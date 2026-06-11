Prima pagină » Sport » Călin Popescu Tăriceanu: Nu am nicio implicare și nicio intenție de a prelua un club de fotbal

Călin Popescu Tăriceanu: Nu am nicio implicare și nicio intenție de a prelua un club de fotbal

Călin Popescu Tăriceanu a negat orice intenție de a deveni proprietarul unui club de fotbal din România. Nu am nicio implicare și nicio intenție de a prelua clubul UTA Arad, nu mă bag la ceea ce nu cunosc, a transmis Tăriceanu.
Călin Popescu Tăriceanu: Nu am nicio implicare și nicio intenție de a prelua un club de fotbal
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 21:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mesajul a fost transmis pe Facebook. Călin Popescu Tăriceanu a dezmințit informația conform căruia urmează să se implice financiar la clubul ardelean împreună cu un om de afaceri.

„Am un respect deosebit pentru clubul de fotbal UTA Arad, una dintre marile echipe ale fotbalului românesc, un club cu istorie, tradiție și un palmares care îi asigură un loc aparte în patrimoniul sportiv al României.

Tocmai de aceea am citit cu interes articolul care mă prezintă drept posibil participant la un proiect de preluare a clubului. Din păcate pentru autorii speculațiilor, trebuie să îi dezamăgesc: nu am nicio implicare și nicio intenție de a mă asocia într-un astfel de demers”, a scris Tăriceanu.

Tăriceanu: nu mă bag la ceea ce nu cunosc

Fostul premier a mai spus că nu a avut discuții și nu există niciun plan privitor la implicarea în fotbal.

„Unul dintre principiile după care m-am ghidat în viață este să nu mă bag la ceea ce nu cunosc. În politică am întâlnit destui oameni convinși că se pricep la toate. Experiența mi-a arătat că rezultatele nu sunt întotdeauna fericite.

Cât despre mine, pot să îi liniștesc pe suporteri: nu am nici în clin, nici în mânecă cu vreo tranzacție legată de fotbal”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
Alertă la Pentagon! Mai multe etaje au fost plasate în carantină, altele evacuate!
Gandul
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Donald Trump anunță un „acord istoric” cu Iranul care va fi parafat chiar în acest weekend în Europa
Libertatea
Cine poate primi locuință socială în 2026? Românii care au dreptul la chirii mult sub prețul pieței
CSID
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia