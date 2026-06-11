UPDATE: 1-0 Mexic – Africa de Sud, meciul care deschide Cupa Mondială 2026/Povestea unei revanșe după 16 ani

UPDATE:

Julian Quinones deschide scorul pentru Mexic în minutul 9.

Știre inițială:

Atunci, gazdă era Africa de Sud. Acum, rolurile s-au inversat, iar Mexicul va beneficia de sprijinul unui stadion arhiplin.

Partida se dispută pe celebrul Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, arena care devine primul stadion din istorie ce găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Mexicul visează la un parcurs istoric pe teren propriu

Pentru mexicani, turneul reprezintă șansa de a șterge amintirea ediției din 2022, când au părăsit competiția încă din faza grupelor, potrivit The Guardian.

Selecționata pregătită de Javier Aguirre traversează însă o perioadă bună. Presa internațională notează că echipa vine după o serie de opt meciuri fără înfrângere și beneficiază de avantajul terenului propriu.

Vedeta echipei rămâne atacantul Raúl Jiménez, unul dintre cei mai experimentați jucători din lot. Alături de el, atenția este îndreptată spre mijlocașul Gilberto Mora, considerat unul dintre cei mai promițători tineri ai competiției.

Există însă un alt nume care poate intra în istoria fotbalului mondial. Portarul Guillermo Ochoa participă la a șasea Cupă Mondială, o performanță rar întâlnită la nivel internațional.

Africa de Sud, outsiderul care nu vine în vacanță

Dacă Mexicul pornește favorit, Africa de Sud este considerată una dintre echipele capabile să producă surprize.

Selecționata antrenată de Hugo Broos revine la Cupa Mondială pentru prima dată după ediția din 2010. Echipa s-a calificat după ce a câștigat grupa preliminară africană și a ajuns în Mexic cu câteva zile mai devreme pentru a se adapta altitudinii din capitala mexicană.

Broos a declarat pentru Reuters că meciul inaugural poate fi decisiv pentru șansele de calificare.

„Acest joc va avea o importanță enormă pentru parcursul nostru”, a transmis selecționerul sud-african.

Printre jucătorii de urmărit se numără căpitanul Ronwen Williams, considerat unul dintre cei mai buni portari africani ai momentului, mijlocașul Teboho Mokoena și atacantul Lyle Foster.

Cum arată grupa

Grupa A este completată de Coreea de Sud și Republica Cehă.

Pe hârtie, Mexicul este favorit la primul loc. Lupta pentru celelalte poziții pare însă foarte echilibrată. Formatul extins al Cupei Mondiale permite și calificarea unor echipe de pe locul trei, ceea ce crește șansele tuturor formațiilor din grupă.

Curiozități despre meciul inaugural

Este prima dată când un meci inaugural al Cupei Mondiale se repetă identic la o ediție ulterioară.

În 2010, Mexic și Africa de Sud au terminat la egalitate, 1-1.

Mexicul dispută a 18-a participare la Cupa Mondială.

Africa de Sud se află doar la a patra prezență la turneul final.

Meciul se joacă la peste 2.200 de metri altitudine, un factor care poate influența ritmul jocului.

Cine pornește favorit?

Majoritatea analizelor internaționale indică Mexicul drept favorit, datorită avantajului terenului propriu și formei recente, relatează The New York Post. Totuși, specialiștii avertizează că Africa de Sud dispune de o echipă disciplinată și bine organizată, capabilă să profite de presiunea uriașă aflată pe umerii gazdelor.

După patru ani de așteptare, Cupa Mondială începe cu un duel care combină istoria, nostalgia și promisiunea unei surprize. Pentru Mexic este o obligație să câștige. Pentru Africa de Sud, este șansa perfectă de a da peste cap calculele încă din prima zi.