Dinamo a câștigat cu „U” Cluj 2-1, în etapa a 5-a din Superligă

Dinamo s-a impus în fața celor de la „U”Cluj prin golurile înscrise de Cătălin Cîrjan în minutul 75 și Alexandru Musi în minutul 81. Pentru clujeni a marcat Atanas Trică, în minutul 84.

Formații de start

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Mazilu, Pop, Karamoko

Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean

Universitatea Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu – Bic – O. Mendy, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică