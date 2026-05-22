FK Miercurea Ciuc se plânge de tratamentul primit în România. Ce scrie presa maghiară

Publicația Mandiner notează că președintele clubului, Zoltán Szondy, a făcut declarații dure despre primul sezon al echipei în Superligă și despre dificultățile întâmpinate de formația harghiteană.

Potrivit sursei citate, oficialul susține că gruparea din Miercurea Ciuc a fost privită cu ostilitate deoarece este „o echipă maghiară”, nou-promovată și provenită din „cel mai mic municipiu reședință de județ din România”.

„Am primit doar dispreț, ironii și atacuri permanente din partea mediului românesc”, a declarat Szondy pentru presa maghiară.

Acesta a afirmat că inclusiv organizatorii competiției și o parte a presei ar fi încercat „să aducă echipa la pământ”, în timp ce clubul a fost sancționat pentru afișarea steagurilor maghiare și secuiești pe stadion.

Presa maghiară mai scrie că FK Miercurea Ciuc nu intenționează să renunțe la identitatea sa și că noul antrenor ar putea fi István Szabó, fost tehnician la Kecskemét și Nyíregyháza. Potrivit lui Szondy, numirea acestuia este „foarte probabilă”, chiar dacă încă nu există un contract semnat.

În sezonul recent încheiat, FK Miercurea Ciuc a terminat pe locul 13 sezonul regulat și a reușit să se salveze de la retrogradare în play-out.