Prima pagină » Sport » Liderii extremei drepte din Franța îl atacă pe Mbappe după implicarea sa în politică: „PSG a câștigat Liga Campionilor după plecarea lui”

Kylian Mbappé a fost ironizat de liderii partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National, Marine Le Pen și Jordan Bardella, după ce fotbalistul a vorbit din nou despre implicarea sa în politica franceză într-un interviu acordat revistei Vanity Fair.
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 16:34, Sport
Marine Le Pen și Jordan Bardella, considerați printre favoriții alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor, au ironizat plecarea lui Mbappé de la Paris Saint-Germain la Real Madrid, în 2024. Aceștia au subliniat că PSG a câștigat ulterior pentru prima dată Liga Campionilor, cea mai importantă competiție europeană intercluburi, relatează Politico.

„Știu ce se întâmplă când Kylian Mbappé pleacă de la PSG: clubul câștigă Liga Campionilor!”, a scris Bardella pe platforma X.

Marine Le Pen a făcut o remarcă similară într-un interviu acordat postului RTL. „A plecat la Real Madrid spunând că vrea să câștige Liga Campionilor. Între timp, PSG a câștigat-o”, a declarat lidera formațiunii RN.

Partidul lui Le Pen și Bardella are de mult timp o relație tensionată cu populara echipă națională de fotbal a Franței.

În trecut, liderii extremei drepte au provocat controverse criticând componența echipei și insinuând că unii jucători ar fi „mai puțin francezi”. În 1996, tatăl lui Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, afirma că „este artificial să aduci jucători din străinătate și să-i numești echipa națională a Franței”.

„Un fotbalist nu trebuie doar să tacă și să joace”

În interviul acordat Vanity Fair, Mbappé și-a apărat comentariile făcute înaintea alegerilor anticipate din Franța din 2024, când i-a îndemnat pe francezi să „voteze împotriva extremiștilor care vor să divizeze țara”.

La acel moment, și alți internaționali francezi au criticat ascensiunea partidului lui Le Pen. Ousmane Dembélé a descris rezultatele electorale ale formațiunii drept „alarmante”, iar Marcus Thuram a spus că extrema dreaptă trebuie combătută.

„Suntem cetățeni și nu puteam să stăm pur și simplu și să ne spunem că totul va fi bine, apoi să mergem să jucăm fotbal. Încercăm cu adevărat să luptăm împotriva ideii că un fotbalist ar trebui să tacă și să joace”, a declarat Mbappé pentru Vanity Fair.

„Știu ce înseamnă și ce consecințe poate avea pentru această țară atunci când astfel de oameni ajung la putere”, a adăugat el.

