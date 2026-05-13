Macron, criticat după ce s-a enervat și a țipat, în timpul summitului african din Kenya

Președintele francez Emmanuel Macron se confruntă cu un val de critici, după ce a întrerupt un panel la Summitul Africa Forward din Kenya, pentru a cere tăcere din partea publicului, relatează AP.

Macron se afla în sală și a fost deranjat de zgomotele făcute de unii spectatori. El s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat către scenă iar, după câteva momente de confuzie, președintele francez a luat microfonul, folosit de cei de pe scenă și s-a adresat, pe un ton ridicat, celor din sală, mustrându-i pe membrii publicului, pentru ceea ce a numit o „lipsă totală de respect”.

Filmările cu reacția președintelui, virale

Videoclipurile intervenției aprinse a lui Macron, de luni, s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, stârnind un amestec de batjocură, laude și critici.

„Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă un lider african ar face același lucru în America sau în Europa”, a spus Thierno Mbaye, student la istorie la o universitate din Dakar, capitala Senegalului.

„S-a comportat ca un profesor care ceartă copii”, a declarat Mbaye, pentru AP.

„E mai puternic decât el: de îndată ce pune piciorul pe continentul african, nu se poate abține să nu se comporte ca un colonizator”, a declarat Danièle Obono, parlamentară a partidului de extremă stânga France Unbowed, potrivit aceleiași surse.

Summitul Africa Forward, care urmează să se încheie marți cu o declarație ce se așteaptă să fie semnată de toți cei 30 de șefi de stat, are loc pe fondul unei dispute între Franța și fostele sale colonii, în mare parte din Africa de Vest. Franța a menținut mult timp o politică colonială de influență economică, politică și militară, numită Françafrique, care includea menținerea a mii de soldați în regiunea pe care o controla.

După ani de critici din partea liderilor și a partidelor de opoziție din multe țări din Africa de Vest, pentru ceea ce au descris ca o abordare umilitoare și dură, Franța și-a retras majoritatea trupelor din regiune, retragerea trupelor din Senegal fiind finalizată în iulie.

Macron, criticat anterior pentru o altă declarație

Macron se confruntase deja cu reacții negative, înainte de summit, pentru că a afirmat duminică, la o conferință de presă, alături de președintele kenyan William Ruto, că „suntem adevărații Pan-Africaniști”, urmată de ideea „credem că Africa este un continent și că acest continent are enorm de mult de construit”, mai arată sursa.

Panafricanismul se referă la o ideologie care urmărește unitatea africanilor și eliminarea colonialismului. Având în vedere istoria colonială a Franței pe întreg continentul, remarca a devenit virală pe rețelele de socializare și a stârnit reacții negative rapide.

„Panafricanismul nu este o marcă, domnule Macron, și nici o postură diplomatică”, a declarat, luni, într-o scrisoare deschisă, Farida Nabourema, o activistă togoleză pentru drepturile omului.

„Este o filozofie politică, care a spus nu la tot ceea ce Franța a spus da timp de trei secole: sclavie, colonialism și neocolonialism”, a adăugat ea.

Declarația lui Macron, posibilă instigare la adresa Rusiei

Alioune Tine, fondatorul think tank-ului Afrikajom Center, a declarat că remarca lui Macron ar putea fi, de asemenea, o subtilă instigare la adresa Rusiei, care a înlocuit Franța ca principal partener de securitate în unele țări din Africa de Vest.

„Când Macron se descrie drept «adevăratul» panafricanist, este totodată un răspuns subtil la vocile panafricaniste pro-ruse din mediul online, pe care oficialii francezi tind să le considere neautentice sau manipulate politic”, a spus Tine.

Președintele francez a declarat, marți, că Parisul va respecta independența fiecărei țări africane, adăugând că „suveranitatea și autonomia sunt comune, iar succesul vostru este succesul nostru”.