Macron negociază cu SoftBank un proiect AI uriaș în Franța, de până la 100 de miliarde de dolari

Antreprenorul japonez Masayoshi Son analizează o investiție de mai multe miliarde de dolari în Franța, ca parte a extinderii globale a infrastructurii AI a SoftBank. Două dintre surse au spus că Son a luat în calcul inclusiv o investiție de până la 100 de miliarde de dolari, însă suma finală ar putea fi mult mai mică, în funcție de celelalte proiecte ale grupului, potrivit Bloomberg.

Macron încearcă să atragă SoftBank în Franța

Ideea ar fi fost propusă de Macron în timpul unei întâlniri recente cu Son la Tokyo, iar un anunț oficial ar putea fi făcut chiar în această lună. Potrivit unei surse, investitorul japonez a fost interesat de faptul că propunerea a venit direct din partea unui șef de stat și a început să analizeze serios proiectul.

Macron și Son ar putea prezenta planurile în cadrul summitului „Choose France”, eveniment anual lansat de liderul francez în 2018 pentru atragerea investițiilor străine.

Sursele au precizat că detaliile proiectului sunt încă în discuție, iar dimensiunea investiției se poate schimba. SoftBank a anunțat deja proiecte de infrastructură AI de sute de miliarde de dolari în mai multe regiuni ale lumii, însă multe dintre acestea nu au fost încă realizate.

Există semne de întrebare privind capacitatea lui Son de a obține finanțarea necesară pentru toate planurile sale din domeniul inteligenței artificiale.

Planurile din Franța vin după ce SoftBank a anunțat în martie un proiect uriaș de centru de date în statul american Ohio, unde ar putea investi până la 500 de miliarde de dolari.

Acest proiect se adaugă inițiativei Stargate, evaluată la 500 de miliarde de dolari, prin care SoftBank colaborează cu OpenAI, Oracle și fondul MGX din Abu Dhabi pentru dezvoltarea de centre de date în Statele Unite.

Pe lângă aceste proiecte, SoftBank s-a angajat să investească peste 60 de miliarde de dolari în OpenAI, pentru o participație de aproximativ 13%.

Companiile Big Tech cresc investițiile în AI

Demersurile arată ambițiile tot mai mari ale lui Son de a dezvolta centre de date în puncte-cheie ale lumii, în contextul în care companiile AI concurează pentru acces la putere de calcul și pentru a face față cererii în creștere.

Marile companii tehnologice își cresc puternic investițiile în infrastructura AI. Amazon, Alphabet, Microsoft și Meta intenționează să cheltuiască până la 725 de miliarde de dolari în 2026, aproape dublu față de anul trecut.

Macron susține de mai mult timp ideea dezvoltării unei infrastructuri AI europene, independentă de SUA și China.

Președintele francez promovează totodată Franța ca destinație atractivă pentru investiții datorită rețelei energetice și producției de energie nucleară.