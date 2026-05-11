Guvernul francez emite măsuri sanitare stricte, în contextul repatrierii cetățenilor francezi de pe nava afectată de Hantavirus

Pentru a preveni răspândirea hantavirusului în Franța, guvernul a emis, luni, un decret ce conține măsuri privind limitarea răspândirii hantavirusului în țară, ca urmare a repatrierii a cinci cetățeni francezi de pe nava MV Hondius afectată de virus, dintre care unul dintre cetățeni prezintă simptome, relatează Le Figaro.

Având în vedere riscul transmiterii de la om la om, guvernul a decis să-i izoleze pe toți cei care se aflau la bordul navei. La sosirea lor în Franța, cei cinci pasageri francezi au fost puși imediat în carantină, la Spitalul Bichat din Paris.

Persoanele care au intrat în contact cu cineva infectat pot fi puse în carantină

Oricine a fost în contact cu una dintre aceste persoane sau cu o altă persoană care a fost infectată sau „prezintă un risc grav de infecție cu hantavirusul tulpinii Andes” poate fi, de asemenea, supusă unor măsuri de carantină sau izolare, prevede decretul.

Perioada de izolare sau carantină nu trebuie să depășească 42 de zile, subliniază documentul legislativ, care specifică faptul că prefectul departamentului este responsabil de aplicarea acestor măsuri.

Pasagerii a două zboruri, vizați de măsuri

Cetățenii francezi sau străinii care au intrat în țară, după ce au fost pasageri ai două zboruri internaționale, trebuie, de asemenea, să se prezinte autorităților sanitare. Aceste zboruri sunt Nr. 4Z132 din 25 aprilie 2026, care leagă teritoriul britanic Saint Helena de Johannesburg (Africa de Sud) și Nr. KL592 din 25 aprilie 2026, care leagă Johannesburg (Africa de Sud) de Amsterdam (Țările de Jos).

Decretul impune pasagerilor acestor două zboruri să respecte „o măsură de carantină la domiciliu, în așteptarea unei evaluări a riscului lor de infecție, care se efectuează în termen de trei zile de la notificare”, potrivit aceleiași surse.

Cele mai stricte măsuri din zona europeană

Potrivit ministrului Sănătății, Stéphanie Rist, aceste măsuri sanitare luate de guvern ar trebui să-i liniștească pe francezii care ar putea fi îngrijorați de o potențială răspândire a hantavirusului: „Luăm, împreună cu prim-ministrul, măsuri foarte stricte, cele mai stricte din zona europeană, pentru a-i proteja pe francezi.

Statul francez a ales să urmeze recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a sugerat impunerea a 42 de zile de supraveghere pentru pasagerii navei MV Hondius.