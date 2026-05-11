WSJ: Ce propuneri ale Iranului îl deranjează pe Donald Trump

Iranul a fost de acord să deschidă treptat Strâmtoarea Ormuz pe măsură ce blocada navală americană este ridicată, conform ultimei propuneri a Teheranului de a rezolva conflictul cu Washingtonul. Acest lucru a fost relatat de The Wall Street Journal , citând surse.

Iranul a refuzat, de asemenea, să-și demonteze instalațiile nucleare și a propus un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului pentru o perioadă mai scurtă decât ceruseră SUA. Washingtonul a insistat asupra unei suspendări de 20 de ani.

În plus, Teheranul ar permite transferul stocurilor de uraniu îmbogățit către o țară terță, cu garanția returnării acestora în cazul eșecului negocierilor. Iranul a cerut încetarea imediată a ostilităților. Problemele nucleare trebuie convenite în următoarele 30 de zile, sublinia propunerea Teheranului.

Agenția iraniană de știri Tasnim, citând surse, relatează că Teheranul a cerut ridicarea sancțiunilor americane, încetarea războiului pe toate fronturile și stabilirea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz.

Mai exact, Iranul insistă asupra ridicării sancțiunilor Trezoreriei SUA asupra petrolului iranian. Blocada navală americană trebuie să se încheie imediat după semnarea acordului inițial, notează documentul.

Președintele Trump a respins categoric propunerea, numind-o „total inacceptabilă”. Washingtonul insistă pe angajamente clare privind programul nuclear înainte de semnarea oricărui acord.

În ceea ce privește situația militară regională, WSJ dezvăluie că armata israeliană a stabilit un avanpost clandestin în deșertul irakian pentru a-și susține campania aeriană și a lansat atacuri împotriva trupelor irakiene.

Emiratele Arabe Unite și Kuweitul au raportat drone intrate în spațiul lor aerian, în timp ce Qatarul a confirmat că o navă cargo a fost lovită de o dronă în largul coastelor sale.

SUA vor facilita o nouă rundă de discuții între Israel și Liban în cursul săptămânii viitoare.

Un armistițiu este în vigoare între Iran și Statele Unite din 8 aprilie. În timpul armistițiului, se așteaptă ca părțile să ajungă la un acord final de pace. Îmbogățirea uraniului rămâne un punct major de dispută între cele două părți. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite își vor retrage în cele din urmă stocurile acestei substanțe din Iran.