Secretarul Marinei SUA și-a dat demisia în plină blocadă navală împotriva Iranului

John Phelan a părăsit funcția de Secretar al Marinei, „cu efect imediat”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, în contextul în care Marina Statelor Unite desfășoară o blocadă asupra porturilor iraniene.
Secretarul Marinei SUA și-a dat demisia în plină blocadă navală împotriva Iranului
Radu Mocanu
23 apr. 2026, 02:05, Știri externe

„În numele Secretarului de Război și al Secretarului Adjunct de Război, îi suntem recunoscători Secretarului Phelan pentru serviciile aduse Departamentului și Marinei Statelor Unite. Îi urăm mult succes în proiectele sale viitoare. Subsecretarul Hung Cao va deveni secretar interimar al Marinei.”, se arată în mesajul publicat miercuri de Sean Parnell, notează CNN

Schimbarea la vârful Departamentului Apărării vine pe fondul blocadei americane asupra porturilor iraniene, în cadrul armistițiului dintre cele două state. 

Anunțul demisiei coincide și cu desfășurarea Conferinței Maritime, Aeriene și Spațiale, organizată în apropiere de Washington, unde Phelan participase alături de alți lideri ai Marinei americane. 

Motivele plecării sale rămân neclare, iar plecarea sa se încadrează în curentul mai amplu de schimbări în conducerea militară, inițiate de secretarul apărării Pete Hegseth. 

John Phelan este om de afaceri fără experiență militară. A fost un susținător financiar important al lui Donald Trump, contribuind la strângerea de fonduri pentru campania sa electorală. 

„John va fi o forță extraordinară pentru militarii noștri din Marină și un lider de neclintit în promovarea viziunii mele „America pe primul loc”. El va pune afacerile Marinei SUA mai presus de orice”, spunea Trump despre fostul secretar al Marinei. 

