O nouă plecare din Administrația Trump. Secretarul Muncii și-a dat demisia

Anunțul a fost făcut de Steven Cheung, directorul de comunicare de la Casa Albă. „Secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, va părăsi administrația pentru a ocupa un post în sectorul privat. Ea a făcut o treabă fenomenală în rolul său, protejând lucrătorii americani, adoptând practici de muncă corecte și ajutând americanii să dobândească competențe suplimentare pentru a-și îmbunătăți viața”, a transmis Cheung, citat de CNN.

Conducerea departamentului va fi asigurată interimar de Keith Sonderling, secretarul adjunct al Muncii.

Lori Chavez-DeRemer a anunțat pe platforma X: „A fost o onoare și un privilegiu să servesc în această administrație istorică și să lucrez pentru cel mai mare președinte al vieții mele. La Departamentul Muncii, sunt mândră că am făcut progrese semnificative în promovarea misiunii președintelui Trump de a reduce decalajul dintre mediul de afaceri și cel al forței de muncă și de a pune întotdeauna lucrătorul american pe primul loc”.

Chavez-DeRemer a preluat conducerea departamentului în luna martie a anului trecut, iar mandatul său a fost marcat de controverse și investigații interne. Potrivit publicației The New York Times, soțul acesteia a fost acuzat de hărțuire sexuală și i-ar fi fost interzis accesul în sediul departamentului, iar în martie, doi consilieri au fost demiși în urma unor abateri.

În plus, secretara s-ar fi aflat sub investigație pentru o presupusă relație nepotrivită cu un membru al echipei de securitate și utilizarea resurselor instituției în scopuri personale.

În timpul mandatului, departamentul Muncii a promovat măsuri ample de dereglementare. Printre măsurile propuse se numără eliminarea salariului minim pentru îngrijitorii la domiciliu și standardele de siguranță în construcții și minerit.

Lori Chavez-DeRemer este al treilea membru al guvernului american care părăsește administrația în ultima perioadă, după ce, atât secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, cât și procurorului general, Pam Bondi, au fost schimbate din funcții.