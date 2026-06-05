Washingtonul critică autoritățile britanice: „Un simptom evident al declinului civilizației”

„Îndoctrinarea ideologică și practicile polițienești cu două viteze sunt simptome evidente ale declinului civilizației”, a transmis joi Departamentul de Stat al SUA, citat de Le Figaro. Instituția a transmis condoleanțe familiei lui Henry Nowak, studentul de 18 ani înjunghiat mortal anul trecut în orașul Southampton, precum și poporului britanic.

Criticile Washingtonului au fost formulate la câteva zile după condamnarea lui Vickrum Digwa, un bărbat în vârstă de 23 de ani, pentru uciderea studentului. Digwa aparține comunității religioase sikh – o religie originară din regiunea Punjab din India, ai cărei adepți poartă adesea turban, iar unii au asupra lor un pumnal ceremonial numit kirpan. În tradiția sikh, acesta simbolizează curajul, datoria de a apăra dreptatea și de a-i proteja pe cei vulnerabili.

Crima care a declanșat reacții în SUA

Henry Nowak a fost înjunghiat mortal în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025. Potrivit procurorilor, tânărul se întorcea, împreună cu colegii săi, de la petrecerea organizată la finalul primului semestru universitar, când a avut o altercație cu atacatorul pe o stradă din Southampton.

Ancheta a arătat că victima a suferit mai multe plăgi provocate prin înjunghiere, inclusiv o rană fatală în zona toracelui. Înregistrările video recuperate de pe telefonul lui Henry au surprins momentele tensionate care au precedat atacul.

Procesul a atras atenția publicului și din cauza armei implicate. Acuzarea a susținut că Digwa purta un shastar, o armă albă tradițională sikh cu o lamă de aproximativ 21 de centimetri, diferită de kirpanul ceremonial.

Poliția a încătușat victima, nu agresorul

Cazul a stârnit controverse după ce în instanță s-a aflat că, imediat după incident, Digwa le-a spus polițiștilor că fusese victima unei agresiuni rasiste și că acționase pentru a se apăra.

Potrivit procurorilor, agenții au acceptat inițial această versiune și l-au încătușat pe Henry Nowak, deși acesta era grav rănit și pierdea sânge. Primul ajutor i-a fost acordat abia după ce s-a prăbușit.

Imaginile filmate de camerele poliției au alimentat proteste și dezbateri aprinse în Marea Britanie, mai multe grupări de extremă dreapta acuzând forțele de ordine de „prejudecăți anti-albi”.

În timpul procesului, Digwa a susținut că a fost insultat rasist, lovit și tras de păr după ce i-ar fi fost smuls turbanul. El a afirmat că s-a temut pentru viața sa și că a acționat în legitimă apărare. Instanța nu a stabilit însă că altercația a avut un caracter rasist, iar jurații au respins argumentul legitimei apărări.

Luni, Vickrum Digwa a fost condamnat la închisoare pe viață, cu executarea unei perioade minime de 21 de ani.