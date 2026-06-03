Violențe de stradă în Marea Britanie după uciderea unui tânăr. Autoritățile fac apel la calm

Protestele au fost declanșate de apariția unor imagini și informații din timpul intervenției poliției. Acestea au stârnit reacții puternice în spațiul public și pe rețelele sociale, potrivit The Independent.

Nemulțumiri legate de intervenția poliției

Henry Nowak a fost înjunghiat mortal în decembrie 2025. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, atacatorul, Vickrum Digwa, a susținut după incident că ar fi fost victima unui atac rasist.

Înregistrările realizate cu camerele corporale ale polițiștilor au arătat că adolescentul, aflat la pământ și încătușat, le-a spus în repetate rânduri agenților că a fost înjunghiat. Aceste imagini au alimentat criticile privind reacția inițială a poliției. Cazul a generat o dezbatere amplă despre procedurile aplicate de forțele de ordine și despre politicile privind combaterea discriminării.

Proteste și confruntări cu poliția

Sute de persoane s-au adunat marți în fața sediului Poliției din Southampton. Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat activistul Tommy Robinson și actorul Laurence Fox. Ulterior, o parte dintre participanți s-au deplasat către cartierul Portswood. Acolo au izbucnit incidente între manifestanți și forțele de ordine.

Potrivit autorităților, asupra polițiștilor au fost aruncate obiecte, inclusiv cărămizi, doze și materiale pirotehnice. Mai multe echipaje au fost nevoite să se retragă temporar din zona confruntărilor. Două persoane au fost arestate sub acuzația de agresiune asupra polițiștilor și deținere de arme.

Guvernul condamnă violențele

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a condamnat incidentele și a declarat că tragedia nu trebuie folosită pentru a alimenta tensiuni și acte de violență. Oficialul a amintit că familia lui Henry Nowak a cerut public evitarea urii și a diviziunilor în societate.

La rândul său, ministrul pentru poliție, Sarah Jones, a declarat că înțelege furia provocată de acest caz, însă a cerut populației să lase justiția să își urmeze cursul.

Revizuirea unor politici ale poliției

Pe fondul controversei, Consiliul Național al Șefilor de Poliție a anunțat că va reanaliza anumite recomandări privind combaterea discriminării și relația cu minoritățile etnice. Unele grupuri și politicieni au susținut că aceste reguli ar fi influențat modul în care a fost gestionată intervenția din cazul Nowak. Conducerea poliției a precizat însă că obiectivul acestor politici rămâne îmbunătățirea serviciilor oferite comunităților și consolidarea încrederii publice.

Ancheta continuă

Vickrum Digwa a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea lui Henry Nowak. Instanța a stabilit că acesta va executa cel puțin 21 de ani de detenție. În paralel, organismul independent care supraveghează activitatea poliției analizează modul în care agenții au intervenit în ziua crimei.

Anchetatorii verifică imaginile surprinse de camerele corporale și alte probe prezentate în timpul procesului. Poliția din Hampshire a confirmat că unul dintre agenții implicați în caz a demisionat. Ceilalți trei polițiști își continuă activitatea și au statut de martori în cadrul investigației. Raportul final al anchetei este așteptat în următoarele luni.