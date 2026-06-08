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Războiul din Iran: Corpul Gardienilor Revoluției Islamice susține că Israelul a atacat ținte „de pe teritoriul nostru”

Explozii puternice au fost auzite în Teheran și în alte orașe iraniene, după ce Israelul ar fi lansat atacuri cu rachete balistice aer-sol, potrivit Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
Războiul din Iran: Corpul Gardienilor Revoluției Islamice susține că Israelul a atacat ținte „de pe teritoriul nostru”
Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
08 iun. 2026, 05:21, Știri externe
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Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) susține că Israelul a atacat ținte „de pe teritoriul nostru folosind rachete balistice lansate din aer”.

Declarația IRGC a fost transmisă de agenția de presă IRNA, preluată de AlJazeera.

În același timp, pe rețelele de socializare, apar tot mai multe relatări ale iranienilor care au auzit exploziile.

Mohamed Vall, din Teheran, scrie pe X:

„Tocmai am auzit exploziile aici, în Teheran. De asemenea, potrivit presei locale, au fost raportate explozii și în Isfahan și Tabriz.

Asta înseamnă că Israelul și-a început răspunsul la atacurile iraniene din timpul nopții, iar iranienii avertizaseră deja că, dacă acest lucru se va întâmpla, își vor continua loviturile împotriva Israelului.

Iranul lansase zece rachete balistice asupra nordului Israelului și nu știm dacă următorul val va include mai multe rachete sau arme mai puternice, în cazul în care Iranul va reacționa așa cum a amenințat – adică printr-o nouă ripostă și o nouă escaladare între cele două țări.

Libanul se află în centrul acestor tensiuni. Iranul a lansat atacurile din timpul nopții ca răspuns la ceea ce a numit continuarea agresiunii israeliene asupra Libanului, în special asupra suburbiei sudice Dahiyeh din Beirut.

Existau informații potrivit cărora americanii făceau presiuni pentru reținere și că Donald Trump ar fi încercat, într-o convorbire telefonică cu Benjamin Netanyahu, să împiedice Israelul să răspundă atacurilor iraniene. Acum însă este clar că acest lucru nu s-a întâmplat, iar israelienii nu respectă solicitările venite din partea americanilor și escaladează conflictul cu Iranul.

Nu știm ce se va întâmpla în continuare. Însă așteptările sunt că această escaladare nu se va opri în următoarele ore”.

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