Kuweit anunță interceptarea unor „ținte aeriene ostile”, după ce Iran a răspuns atacurilor inițiate de armata americană

Statul Major al Armatei Kuweitului a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că operațiunile de interceptare sunt în desfășurare și a cerut populației să respecte instrucțiunile de securitate emise de autorități și să urmărească doar sursele oficiale de informare.

În paralel, forțele armate iraniene IRGC au afirmat că a lansat rachete balistice cu combustibil solid asupra unei baze aeriene din Iordania care găzduiește personal militar american.

Potrivit comunicatului IRGC, atacul ar fi vizat patru obiective considerate critice, inclusiv hangare pentru avioane de luptă Lockheed Martin F-35 Lightning II și un centru principal de comandă și control. Garda Revoluționară susține că țintele au fost lovite și distruse, însă informațiile nu au fost confirmate.

IRGC a prezentat atacul drept etapa finală a unei operațiuni de represalii mai ample, despre care afirmă că a inclus lovirea a 21 de obiective aparținând forțelor americane în diferite baze aeriene și navale din regiune, precum și doborârea unei drone americane de tip General Atomics MQ-9 Reaper în spațiul aerian iranian.

Autoritățile iraniene au afirmat anterior că au vizat cu drone baza care găzduiește armata americană din Bahrain.

Organizația militară iraniană a avertizat că rămâne pregătită să răspundă „decisiv și zdrobitor” oricăror noi acțiuni militare ale Statelor Unite. A mai transmis că Washingtonul va fi responsabil pentru eventualele consecințe ale unei noi escaladări.

Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii (CENTCOM) a anunțat că a efectuat atacuri asupra unor sisteme de apărare antiaeriană, centre de comandă și radare iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile au venit ca răspuns la doborârea unui elicopter american Apache, ziua anterioară.