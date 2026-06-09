Armata americană anunță atacuri împotriva Iranului după doborârea unui elicopter militar

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SUA anunță finalizarea atacurilor împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter Apache american.

Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii a anunțat că a finalizat o serie de acțiuni militare împotriva unor obiective din Iran, în urma ordinului emis de comandantul suprem al forțelor armate americane, ca răspuns la doborârea unui elicopter american de tip Boeing AH-64 Apache.

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Iran a lansat rachete și drone către ținte americane din regiune, a anunțat miercuri Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Știrea inițială:

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat marți lovituri de „autoapărare” împotriva Iranului, la ordinul președintelui Donald Trump, ca răspuns la doborârea unui elicopter AH-64 Apache al armatei americane.

Potrivit unui mesaj publicat de pe rețelele de socializare, operațiunea a început la ora 00:00 și reprezintă „un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului”.

„Forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze lovituri de autoapărare împotriva Iranului, la ordinul comandantului suprem, ca răspuns la doborârea de ieri a unui elicopter Apache al armatei SUA”, se arată în comunicat.

CENTCOM nu a oferit deocamdată detalii privind țintele vizate sau amploarea operațiunii.