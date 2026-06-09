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Iran afirmă că a lansat rachete și drone împotriva unor ținte americane din regiune, după atacul SUA

Iran a lansat rachete și drone către ținte americane din regiune, a anunțat miercuri Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), după ce Statele Unite ale Americii au efectuat noi atacuri împotriva unor obiective iraniene.
Iran afirmă că a lansat rachete și drone împotriva unor ținte americane din regiune, după atacul SUA
Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
10 iun. 2026, 01:35, Știri externe
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Potrivit unui mesaj publicat de IRGC pe Telegram, forțele iraniene au lansat rachete și drone către ținte americane, la câteva ore după ce armata SUA a anunțat atacuri de represalii ca răspuns la doborârea unui elicopter AH-64 Apache al armatei americane.

Deocamdată, nu există informații independente privind amploarea atacului iranian sau eventuale pagube.

Explozii raportate în apropierea Strâmtorii Ormuz

Agenția semioficială Tasnim a relatat că explozii au fost auzite în orașele Sirik și Minab, precum și pe insula Qeshm, situate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, guvernatorul orașului Minab a precizat că nu a fost raportat niciun atac asupra localității și că zgomotele proveneau din zona de coastă aflată la granița cu Strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției semioficiale Mehr.

Escaladare rapidă a confruntării

Anunțul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, după ce președintele american Donald Trump a promis un răspuns la doborârea unui elicopter militar american, incident atribuit de administrația SUA Iranului.

Autoritățile americane nu au comentat deocamdată afirmațiile IRGC privind lansarea de rachete și drone împotriva unor ținte americane.

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