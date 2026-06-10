Prima pagină » Știri externe » SUA anunță finalizarea atacurilor împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter Apache american

SUA anunță finalizarea atacurilor împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter Apache american

Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri că a finalizat o serie de acțiuni militare împotriva unor obiective din Iran, în urma ordinului emis de comandantul suprem al forțelor armate americane, ca răspuns la doborârea unui elicopter american de tip Boeing AH-64 Apache.
SUA anunță finalizarea atacurilor împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter Apache american
sursă foto: Mc3 August Clawson/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
10 iun. 2026, 04:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a vizat sisteme de apărare antiaeriană, centre de comandă și control, precum și instalații radar de supraveghere amplasate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile au fost executate cu muniții de precizie lansate de avioane de luptă aparținând forțelor americane aeriene și navale, se arată în comunicat.

Washingtonul a descris operațiunea drept un răspuns „proporțional” la recentele atacuri asupra forțelor americane și asupra navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regiunii.

CENTCOM a precizat că forțele americane rămân în stare de alertă și sunt pregătite să răspundă oricăror noi acțiuni pe care le consideră agresiuni nejustificate din partea Iranului.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu echivalentul a 100 de lei!
GSP.ro
Toni Neacșu explică impasul lui Nicușor Dan în cazul desemnării unui nou premier
Gandul
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
Libertatea
S-a aflat cu ce probleme de sănătate se confrunta medicul rezident mort la Spitalul Floreasca! Suferea enorm
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia