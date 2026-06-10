SUA anunță finalizarea atacurilor împotriva Iranului, după doborârea unui elicopter Apache american

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a vizat sisteme de apărare antiaeriană, centre de comandă și control, precum și instalații radar de supraveghere amplasate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile au fost executate cu muniții de precizie lansate de avioane de luptă aparținând forțelor americane aeriene și navale, se arată în comunicat.

Washingtonul a descris operațiunea drept un răspuns „proporțional” la recentele atacuri asupra forțelor americane și asupra navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regiunii.

CENTCOM a precizat că forțele americane rămân în stare de alertă și sunt pregătite să răspundă oricăror noi acțiuni pe care le consideră agresiuni nejustificate din partea Iranului.