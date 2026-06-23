Sondaj: doar un sfert dintre americani consideră că războiul cu Iranul a meritat costurile

Majoritatea americanilor au o evaluare negativă a conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, care arată că doar 24% dintre respondenți cred că războiul a meritat costurile suportate de SUA.

Sondajul, realizat în perioada 18-22 iunie pe un eșantion de 1.262 de adulți americani, indică și faptul că numai 23% dintre respondenți consideră că Statele Unite se află într-o poziție mai puternică în relația cu Iranul decât înainte ca președintele Donald Trump să ordone loviturile aeriene asupra Iranului, pe 28 februarie.

Nouă scădere a popularității lui Trump

În schimb, 35% apreciază că poziția Washingtonului s-a slăbit după declanșarea conflictului.

Cu toate acestea, 63% dintre participanții la sondaj, inclusiv peste jumătate dintre republicani (52%), cred că armistițiul convenit între cele două state va fi respectat.

Rezultatele coincid cu o nouă scădere a popularității președintelui Donald Trump. Potrivit Reuters/Ipsos, rata sa de aprobare a ajuns la 34%, egalând cel mai redus nivel din cel de-al doilea mandat.

De asemenea, agregatorul de sondaje al The New York Times indică o scădere a cotei de aprobare de la 41%, înaintea atacurilor asupra Iranului, la 38% în prezent.

Sondaj CBS: doar 31% cred că războiul a meritat costurile

Un alt sondaj, realizat de CBS News și YouGov după semnarea acordului dintre Washington și Teheran, relevă concluzii similare.

Doar 22% dintre americani consideră că înțelegerea este mai avantajoasă pentru Statele Unite, în timp ce 37% cred că aceasta favorizează Iranul, iar 41% apreciază că beneficiile sunt împărțite în mod egal între cele două țări.

Totodată, doar 31% dintre respondenți au afirmat că războiul a meritat costurile pentru SUA, în timp ce 69% au răspuns negativ.

Statele Unite și Iranul au semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere pentru încetarea ostilităților militare, urmând ca un acord final să fie negociat în următoarele 60 de zile.

Trump e tot mai nuanțat

Documentul prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim fără taxe în această perioadă, însă Iranul a avertizat că ar putea închide din nou ruta strategică dacă Israelul își continuă atacurile în Liban, pe care Teheranul le consideră o încălcare a armistițiului.

Acordul a fost criticat atât de republicani, cât și de democrați, care susțin că acesta nu îndeplinește obiectivele anunțate de Donald Trump privind limitarea programului nuclear iranian, schimbarea regimului de la Teheran și eliminarea programului de rachete balistice.

În ultimele săptămâni, Trump și-a nuanțat poziția privind rachetele balistice iraniene, afirmând că este normal ca Iranul să dețină astfel de arme dacă și alte state le au, și a susținut că obiectivul schimbării regimului a fost atins prin eliminarea mai multor lideri iranieni în timpul atacurilor americane.