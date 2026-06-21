Sondaj: Două treimi dintre cetățenii UE susțin reîntoarcerea Regatului Unit în UE. Britanicii regretă Brexit-ul

Sondajul, realizat în perioada 7-14 mai 2026 de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), evidențiază faptul că 66% dintre respondenții din 15 țări europene consideră că aderarea Regatului Unit a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.

Sprijinul pentru reintegrarea Regatului Unit în UE a variat de la valori minime de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia, până la valori maxime de 75% în Țările de Jos și Danemarca, potrivit The Guardian.

Chiar și alegătorii altor partide de extremă dreaptă au declarat că ar susține relații mai strânse între blocul comunitar și Marea Britanie, inclusiv o majoritate a susținătorilor Confederației din Polonia (71%), ai partidului german AfD (58%) și ai partidului Rassemblement National din Franța (58%).

În privința unei eventuale reveniri a britanicilor în UE, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că ușa este „întotdeauna deschisă”, iar prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a afirmat că Spania ar sprijini „fără îndoială” aderarea Regatului Unit.

Britanicii spun că Brexit-ul a avut un impact negativ asupra traiului

Potrivit aceluiași sondaj, alegătorii britanici de toate orientările politice, sunt de părere că Brexit-ul a avut un impact negativ asupra țării și asupra multor aspecte cheie aflate în centrul dezbaterii de acum un deceniu.

Respondenții britanici au afirmat că ieșirea din UE a afectat costul vieții (66%), economia (65%), oportunitățile pentru tineri (57%), imigrația ilegală (56%) și comerțul (56%). Chiar și majoritatea celor care au votat pentru ieșire (58%) au declarat că Brexit-ul a agravat problema imigrației ilegale.

44% dintre alegătorii care au declarat că imigrația reprezintă principala lor preocupare, au subliniat că ar susține libera circulație ca parte a unei relații economice mai strânse. Acest lucru denotă că imigrația ilegală, unul dintre factorii-cheie ai votului pentru Brexit, nu mai ocupă un loc central în dezbaterea din Regatul Unit.

Pe de altă parte, 75% dintre participanții britanici la sondaj s-au declarat în favoarea revenirii țării lor în UE.

În data de 23 iunie 2016, Marea Britanie a organizat un referendum privind apartenența la UE. În urma acestuia, 51,89% dintre alegătorii britanici au decis că țara lor trebuie să iasă din blocul comunitar.