Fenomenul El Niño mai puternic ar putea provoca foamete acută pentru încă 49 de milioane de oameni până la finalul anului 2027

Fenomenul meteorologic El Niño de o intensitate mai mare ar putea împinge încă aproape 49 de milioane de oameni în foamete acută în unele dintre cele mai vulnerabile regiuni ale lumii până la sfârșitul anului viitor, a declarat miercuri Programul Alimentar Mondial.

Potrivit Reuters, raportul emis de Programul Alimentar Mondial menționează că există o probabilitate de 81% ca fenomenul El Niño să fie unul foarte puternic, iar temperaturile la suprafața mării să atingă cele mai ridicate niveluri înregistrate cel puțin din 1982.

El Niño este adesea asociat cu seceta în Africa de Sud, întârzierea musonilor în anumite părți ale Asiei, precum și precipitații neregulate în alte regiuni.

Aproape 274 de milioane de persoane s-ar putea confrunta cu foamete acută

Potrivit estimării publicate de Programul Alimentar Mondial, în urma unei analize a 45 de țări considerate vulnerabile la efectele negative ale fenomenului El Niño, numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritate alimentară acută ar putea crește cu aproape 49 de milioane.

Într-un astfel de scenariu, 274 de milioane de persoane s-ar confrunta cu foamete acută, ceea ce reprezintă o creștere de 22% față de populația de referință care se confruntă deja cu această problemă.

Care vor fi regiunile cele mai afectate

Potrivit raportului citat de Reuters, se preconizează că America Centrală și Africa de Sud vor fi printre regiunile cele mai grav afectate. Potrivit estimărilor, numărul persoanelor afectate de insecuritate alimentară ar urma să crească cu 83% în America Centrală și cu aproape 75% în Africa de Sud.

De asemenea, se preconizează impacturi semnificative și în Asia de Sud și de Sud-Est. Acolo, riscurile de secetă, musonii neregulați și inundațiile localizate ar putea perturba producția agricolă.

De obicei, fenomenele El Niño din trecut nu au declanșat, în trecut, creșteri majore ale prețurilor alimentare la nivel global. Totuși, în actualul context geopolitic, penuria regională și prețurile mai ridicate ar putea agrava accesul la alimente pentru gospodăriile vulnerabile.