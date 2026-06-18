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SUA donează aproape 700 de milioane de euro pentru ajutor alimentar, dar ONU avertizează: foametea se agravează în lume.

Programul Alimentar Mondial (WFP) a salutat o donație de aproape 700 de milioane de euro din partea Statelor Unite, însă avertizează că situația alimentară globală continuă să se deterioreze. Organizațiile ONU estimează că milioane de persoane riscă să ajungă în pragul foametei în următoarele luni, transmite Euronews.
SUA donează aproape 700 de milioane de euro pentru ajutor alimentar, dar ONU avertizează: foametea se agravează în lume.
Sursa foto: Hassan Jedi / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
18 iun. 2026, 08:29, Știri externe
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Programul Alimentar Mondial al ONU (WFP) a anunțat că a primit o contribuție de 800 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 695 de milioane de euro, din partea Statelor Unite. Fondurile vor fi folosite pentru operațiuni de urgență destinate celor mai vulnerabile categorii de populație din cel puțin 37 de țări. Potrivit agenției ONU, citată de Euronews, ajutorul ar putea ajunge la peste 38 de milioane de persoane afectate de insecuritate alimentară severă. Directorul executiv interimar al WFP, Carl Skau, a declarat că finanțarea vine într-un moment critic, în care nevoile umanitare cresc mai rapid decât resursele disponibile.

Liban, Qliyaa: Personalul și voluntarii Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (PAM) descarcă colete cu alimente și produse esențiale în satul Qliyaa din sudul Libanului. Sursa foto: Str-/dpa

Deficit uriaș de finanțare

WFP a atras atenția că se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani. Dacă în 2024 organizația a beneficiat de contribuții de aproximativ 10 miliarde de dolari, anul trecut finanțarea totală a scăzut la circa 6 miliarde de dolari. În același timp, numărul persoanelor care depind de ajutor alimentar continuă să crească. Pentru a putea sprijini cele 110 milioane de persoane aflate în situații critice pe parcursul acestui an, agenția estimează că ar avea nevoie de aproximativ 13 miliarde de dolari.

ONU: foametea se va agrava în 13 regiuni ale lumii

Într-un raport comun publicat miercuri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Programul Alimentar Mondial avertizează că situația alimentară se va deteriora semnificativ între lunile iunie și noiembrie 2026. Potrivit documentului, aproximativ 266 de milioane de oameni se confruntă deja cu niveluri ridicate de insecuritate alimentară acută. Cele mai grave situații sunt înregistrate în Sudan, Sudanul de Sud, Yemen și teritoriile palestiniene, considerate în prezent zonele cu cel mai mare risc de foamete. Raportul arată că Nigeria și Somalia au fost adăugate recent pe lista regiunilor de maximă preocupare, pe fondul agravării conflictelor și al deteriorării condițiilor economice.

Războaiele și clima extremă agravează criza

Experții ONU subliniază că principalele cauze ale agravării foametei sunt conflictele armate, violențele, șocurile economice și reducerea finanțării umanitare. La acestea se adaugă efectele fenomenului climatic El Niño, care ar putea provoca secete severe și inundații în mai multe regiuni vulnerabile ale lumii.

WFP mai atrage atenția că războiul dintre Iran și Israel a afectat suplimentar operațiunile umanitare, crescând costurile de transport și dificultățile logistice pentru livrarea ajutoarelor. „Avertismentele din acest raport nu pot fi ignorate”, a declarat Carl Skau. Potrivit oficialului ONU, fără intervenții rapide și finanțare suplimentară, milioane de persoane riscă să se confrunte cu niveluri și mai grave de foamete în lunile următoare.

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